Aumento pensione minima Inps 2019 in Bilancio. Importo e requisiti

Aumento pensione minima Inps 2019 in Legge di Bilancio. Importo e requisiti

Si avvicinano le scadenze autunnali e aumentano le attese in tema previdenziale. Infatti il governo dovrà a breve definire l’insieme delle misure con cui attuare il programma di governo. Il riferimento è al ‘contratto di governo’. Un compito non semplice perché ci saranno da mettere insieme le priorità dell’agenda politica di governo e la tenuta dei conti pubblici. Da una parte ci sono le aspettative dei cittadini che si aspettano novità importanti su molte questioni, dall’altro bisognerà considerare l’impatto economico delle singole misure. Alcune indicazioni giungono dalle voci dei parlamentari della maggioranza.

Aumento pensione minima e revisione metodo contributivo

Cita per esempio le pensioni la deputata del MoVimento 5 Stelle Francesca Anna Ruggiero. Annuncia che entro Natale il Governo riuscirà ad approvare provvedimenti su reddito di cittadinanza, legge anticorruzione e taglio delle pensioni d’oro. La deputata pugliese rimanda proprio al contratto di governo ‘firmato per non avere attriti su ogni punto. I leghisti dovevano accettare il nostro programma’.

La deputata Ruggiero aggiunge ‘se avessimo potuto sacrificare quelle cinque-sei ore a notte di sonno in questi mesi, lavorando 14 ore al giorno, avremmo potuto realizzare la legge anticorruzione, che è prevista entro Natale. Sempre entro la fine dell’anno saranno approvate la Legge di Bilancio e l’abolizione delle pensioni d’oro, con la revisione del metodo retributivo’. E spiega che ‘dai soldi che avanzeranno, andremo ad aumentare le pensioni minime’.

Aumento pensione minima, M5S soddisfatto del lavoro svolto

“Ovviamente non è stato possibile aggiustare in questi 2 mesi di governo le storture degli ultimi 50 anni. Ci siamo presi gli insulti e siamo stati accusati di tutto, come ad esempio di essere quelli che stanno rovinando l’Italia”. Nell’intervista alla deputata pubblicata sul sito dabitonto.com viene chiesto di elencare qualche errore commesso dal M5S. ‘Non siamo stati perfetti. Questi due mesi, col senno di poi, cono passati così velocemente che abbiamo fatto quello che era possibile fare secondo il cronoprogramma. Possiamo migliorare. Abbiamo uno staff bellissimo’. Infine la deputata rivela che ‘nell’ultimo giorno di lavoro, prima della pausa estiva Luigi Di Maio e Roberto Fico ci hanno fatto un applauso perché non era facile portare a casa ciò che ci eravamo prefissati’.

