Diretta Vuelta 2018 : streaming e TV, dove vederla. Le tappe

La Vuelta 2018, la terza e ultima grande corsa a tappe della stagione, sta per iniziare. Infatti i migliori ciclisti del mondo sono pronti a sfidarsi da sabato 25 Agosto a domenica 16 settembre. Ad attenderli, un percorso che si preannuncia come al solito durissimo e contraddistinto da nove arrivi in salita. Le speranze di soddisfazioni azzurre alla Vuelta 2018 puntano soprattutto su Vincenzo Nibali reduce dall’infortunio al Tour de France e Fabio Aru dopo la cocente delusione al Giro d’Italia.

Diretta Vuelta 2018 : il percorso

Parte dal Pompidou Centre di Malaga con una cronometro individuale di 8 Km la Vuelta 2018, che avrà le sue cime più impegnative nel Principato di Andorra (il Coll de La Rabassa e il Coll de La Gallina). Conclusione a Madrid, con partenza da Alcorcón e arrivo a Plaza de Cibeles. Due le giornate di riposo : lunedì 3 e lunedì 10 settembre. In complesso, il percorso si snoderà su 3254 km e 21 tappe.

1a tappa sabato 25 agosto: Malaga-Malaga (crono individuale), 8 km.

2a tappa domenica 26 agosto: Marbella-Caminito del Rey, 163.9 km.

3a tappa lunedì 27 agosto: Mijas-Alhaurin de la Torre, 182.5 km.

4a tappa martedì 28 agosto: Ve’lez/Malaga-Alfacar, 162 km.

5a tappa mercoledì 29 agosto: Granada-Roquetas del Mar, 188 km.

6a tappa giovedì 30 agosto: Huercal/Overa-Saint Javier, 153 km.

7a tappa venerdì 31 agosto: Puerto Lumbreras-Pozo Alcon, 182 km.

8a tappa sabato 1 settembre: Linares-Almaden, 195.5 km.

9a tappa domenica 2 settembre: Talavera de la Reina-La Covatilla, 195 km. Lunedì 3 settembre, riposo.

10a tappa martedì 4 settembre: Salamanca-Fermoselle, 172.5 km.

11a tappa mercoledì 5 settembre: Monbuey-Luintra, 208.8 km.

12a tappa giovedì 6 settembre: Mondonedo-Estaca de Bares, 177.5 km.

13a tappa venerdì 7 settembre: Candas-La Camperona, 175.5 km.

14a tappa sabato 8 settembre: Cistierna-Les Praeres, 167 km.

15a tappa domenica 9 settembre: Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga, 185.5 km. Lunedì 10 settembre: riposo.

16a tappa martedì 11 settembre: Santillana del Mar-Torrelavega (crono individuale), 32.7 km.

17a tappa mercoledì 12 settembre: Getxo-Monte Oiz/Balcon de Bizkaia, 166.4 km.

18a tappa giovedì 13 settembre: Ejea de los Caballeros-Lleida, 180.5 km.

19a tappa venerdì 14 settembre: Lleida-Naturlandia (Andorra), 157 km.

20a tappa sabato 15 settembre: Escaldes/Engordany-Coll de la Gallina (Andorra), 105.8 km.

21a tappa domenica 16 settembre: Alcorcón-Madrid, 112.3 km.

Vuelta 2018, niente copertura in chiaro

La Vuelta 2018 non avrà copertura televisiva in chiaro : l’unico modo per seguire la corsa sarà abbonarsi a Eurosport che ne possiede i diritti esclusivi. Eurosport fornirà una copertura completa della corsa anche in streaming su Eurosport Player. Anche OASport e Sport face seguiranno in modo esaustivo la Vuelta 2018 fornendo la diretta integrale delle varie tappe. Una delusione per gli appassionati che non potranno assistere a questa appassionante corsa usufruendo dei canali in chiaro.