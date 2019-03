Calendario Champions League 2018 19: ottavi, orari e avversarie italiane Calendario diretta TV: Champions League 2018 2019: ottavi e gli orari

La fase finale dei playoff rappresentano l’ultimo appuntamento prima dell’uscita del calendario Champions League 2018-2019; un momento molto atteso dai tifosi delle 4 squadre italiane che hanno partecipato a questa edizione: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Andiamo quindi a vedere qual è il giorno e l’ora del sorteggio dei calendari, le teste di serie e le possibili avversarie delle italiane.

Ottavi Champions League 2019: calendario partite, date e orari andata-ritorno

Schalke04- Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

Manchester United-PSG

Tottenham-Borussia Dortmund

Lione-Barcellona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern Monaco

Calendario Champions League 2018-2019: le date dagli ottavi alla finalissima

Una volta conclusa la fase a gironi, toccherà sorteggiare le partite delle squadre che si sono qualificate agli ottavi. L’estrazione degli scontri, che si disputeranno come di consueto nella modalità andata e ritorno, è prevista per il 17 dicembre 2019. Ecco le date dei match successivi alal fase a gironi.

Ottavi di finale: 12-13 / 19-20 febbraio 2019; 5-6 / 12-13 marzo 2019. Sorteggi 17 dicembre 2018 ore 12

Le otto squadre vincitrici degli ottavi si scontreranno nei quarti. Il sorteggio avverrà il 15 marzo 2019. Le partite successive si disputeranno nelle seguenti date.

Quarti di finale : 9-10 aprile 2019 / 16-17 aprile 2019;

: 9-10 aprile 2019 / 16-17 aprile 2019; Semifinale : 30 aprile-1° maggio / 7-8 maggio 2019;

: 30 aprile-1° maggio / 7-8 maggio 2019; Finale: 1° giugno.

Infine la finalissima della Champions League 2018-2019 si giocherà allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Champions League 2018 2019: gironi e avversarie italiane

GRUPPO A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Bruges

GRUPPO B: Barcellona, Tottenham, Psv Eindhoven, Inter

GRUPPO C: Psg, Napoli, Liverpool, Stella Rossa

GRUPPO D: Lokomotiv Mosca, Porto, Schalke 04, Galatasaray

GRUPPO E: Bayern Monaco, Benfica, Ajax, Aek Atene

GRUPPO F: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lione, Hoffenheim

GRUPPO G: Real Madrid, Roma, CSKA Mosca, Viktoria Plzen

GRUPPO H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Girone H Juventus: Orari partite in diretta streaming, TV e in chiaro

Prima giornata Mercoledì 19 settembre

Valencia-Juventus ore 21:00 Sky

Young Boys-Manchester United ore 21:00 Sky

Seconda giornata Martedì 2 ottobre

Juventus-Young Boys ore 18:55 Sky

Manchester United-Valencia ore 21:00 Sky

Terza giornata Martedì 23 ottobre

Young Boys–Valencia ore 18:55 Sky

Manchester United-Juventus ore 21:00 Sky

Quarta giornata Mercoledì 7 novembre

Valencia-Young Boys ore 18:55 Sky

Juventus-Manchester United ore 21:00 Rai 1 e Sky

Quinta giornata Martedì 27 novembre

Manchester United–Young Boys ore 21:00 Sky

Juventus-Valencia ore 21:00 Sky

Sesta giornata Mercoledì 12 dicembre

Young Boys–Juventus ore 21:00 Rai 1 e Sky

Valencia–Manchester United ore 21:00 Sky

Calendario Roma girone G: Champions League 2019

1ª giornata: Real Madrid-Roma mercoledì 19 settembre ore 21:00 Rai e Sky

2ª giornata: Roma-Viktoria Plzen martedì 2 ottobre ore 21:00 Sky

3ª giornata: Roma-CSKA Mosca martedì 23 ottobre ore 21:00 Sky

4ª giornata: CSKA Mosca-Roma mercoledì 7 novembre ore 18:55 Sky

5ª giornata: Roma-Real Madrid martedì 27 novembre ore 21:00 Sky

6ª giornata: Viktoria Plzen-Roma mercoledì 12 dicembre ore 18:55 Sky

Partite e orari Napoli

18 settembre ore 21 Stella Rossa-Napoli Sky

3 ottobre ore 21 Napoli-Liverpool Rai 1 e Sky

24 ottobre ore 21 PSG-Napoli Sky

6 novembre ore 21 Napoli-PSG Sky

28 novembre ore 21 Napoli-Stella Rossa Sky

11 dicembre ore 21 Liverpool-Napoli Sky

Gruppo B Inter in Champions League

18 settembre

Ore 18.55 Barcellona-Psv Sky

Ore 18.55 Inter-Tottenham Sky

3 ottobre

Ore 21 Tottenham-Barcellona Sky

Ore 21 Psv-Inter Sky

24 ottobre

Ore 18.55 Psv-Tottenham Sky

Ore 21 Barcellona-Inter Rai 1 e Sky

6 novembre

Ore 21 Tottenham-Psv Sky

Ore 21 Inter-Barcellona Sky

28 novembre

Ore 21 Psv-Barcellona Sky

Ore 21 Tottenham-Inter Rai 1 e Sky

11 dicembre

Ore 21 Barcellona-Tottenham Sky

Ore 21 Inter-Psv Sky

Calendario Champions League 2018-2019: le squadre qualificate

Di seguito elenchiamo le 26 squadre già qualificate per l’edizione 2018-2019 della Champions League.

Spagna : Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Valencia;

: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Valencia; Italia : Juventus, Napoli, Roma, Inter.

: Juventus, Napoli, Roma, Inter. Inghilterra : Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool;

: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool; Germania : Bayern Monaco, Schalke 04, Borussia Dortmund, Hoffenheim;

: Bayern Monaco, Schalke 04, Borussia Dortmund, Hoffenheim; Francia : Paris Saint-Germain, Monaco, Lione;

: Paris Saint-Germain, Monaco, Lione; Russia : Lokomotiv Mosca, Cska Mosca;

: Lokomotiv Mosca, Cska Mosca; Portogallo : Porto;

: Porto; Ucraina : Shaktar Donetsk;

: Shaktar Donetsk; Belgio : Bruges;

: Bruges; Turchia : Galatasaray;

: Galatasaray; Repubblica Ceca : Viktoria Plzen.

: Viktoria Plzen. Serbia: Stella Rossa

Stella Rossa Grecia: Aek Atene

Aek Atene Olanda : Ajax

: Ajax Svizzera: Young Boys

Calendario Champions League 2018-2019: gli ultimi spareggi

Il 21-22 e il 28-29 si giocheranno rispettivamente andata e ritorno dei play off per accedere alla fase a gironi della Champions League. Ecco le squadre impegnate nei match che si disputeranno nei prossimi giorni.

21 agosto / 29 agosto : Bate Borisov – Psv Eindhoven ; Benfica – PAOK; Stella Rossa – Salisburgo.

: 22 agosto / 28 agosto : Ajax – Dinamo Kiev; MOL Vidi – AEK Atene ; Young Boys – Dinamo Zagabria.

:

Da questi incontri sono uscite le ultime 6 squadre che andranno a formare le 32 compagini partecipanti alla fase a gironi.

Finale Champions League 2019: data, stadio e dove si gioca

Calendario Champions League 2018-2019: sorteggio, data e orario

Dopo la chiusura degli ultimi spareggi, giovedì 30 agosto alle ore 18 c’è il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Si potrà assistere all’evento in diretta tv su Sky e sui canali Rai, ma anche in streaming, sugli appositi canali dei due servizi tv, ovvero rispettivamente Sky Go e Rai Play.

Andiamo a vedere le fasce finora delineate.

Prima fascia : Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Juventus, Psg, Manchester City, Lokomotiv Mosca.

: Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Juventus, Psg, Manchester City, Lokomotiv Mosca. Seconda fascia : Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham, Roma, Benfica

: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham, Roma, Benfica Terza fascia : Schalke 04, Lione, Monaco, CSKA Mosca, Ajax, Liverpool, PSV Eindhoven, Valencia

: Schalke 04, Lione, Monaco, CSKA Mosca, Ajax, Liverpool, PSV Eindhoven, Valencia Quarta fascia: Bruges, Galatasaray, Inter, Hoffenheim, Stella Rossa, Viktoria Plzen, Young Boys, AEK

Ovviamente le squadre presenti nella stessa fascia non potranno incontrarsi nello stesso girone. Questo significa che la Juventus non sarà nello stesso girone di Barcellona, Real Madrid o Lokomotiv Mosca, tanto per fare un esempio. E che la Roma al contempo potrà incontrare una tra Bayern Monaco e PSG, Lione o Hoffenheim. Quindi l’unica cosa certa è che nello stesso girone non ci potranno essere accoppiamenti tra le squadre provenienti dallo stesso Paese.

Calendario Champions League 2018-2019: le date della fase a gironi

Ecco il calendario della fase a gironi della Champions League dell’edizione 2018-2019, con le date delle partite suddivise per giornata.

1° Giornata : 18-19 settembre 2018;

: 18-19 settembre 2018; 2° Giornata : 2-3 ottobre 2018;

: 2-3 ottobre 2018; 3° Giornata : 23-24 ottobre 2018;

: 23-24 ottobre 2018; 4° Giornata : 6-7 novembre 2018;

: 6-7 novembre 2018; 5° Giornata : 17-18 novembre 2018;

: 17-18 novembre 2018; 6° Giornata: 11-12 dicembre 2018.

