Bonus figli a carico 2019 in arrivo col Quoziente Famigliare. Quanto spetta.

Per il 2019 si sta pensando di introdurre il bonus figli a carico calcolato tramite il cosiddetto Quoziente Famigliare. Una misura che è già attiva in Francia e che ora il governo vuole proporre nel nostro Paese. Ma alla pari della soddisfazione di molti, si registra anche lo scontento di altri; che parlano di prosecuzione della campagna elettorale da parte della Lega e in particolare di Matteo Salvini. Ma soprattutto di infattibilità della proposta. Per ora la misura è solo teorica e non ci sono ancora i dettagli sull’eventuale coefficiente da utilizzare su cui applicare il Quoziente. Andiamo a vedere come potrebbe funzionare.

Bonus figli a carico 2019: calcolo con Quoziente Familiare, come funziona

Il calcolo tramite Quoziente Familiare che opera sul bonus figli a carico andrebbe a rappresentare un regime differente da quello attualmente vigente. Infatti, quest’ultimo attualmente va a penalizzare le famiglie che hanno un solo reddito. E magari un nucleo numeroso. Infatti, mentre l’imponibilità Irpef si basa sulla singola persona fisica, il nuovo regime andrebbe calcolato sulla somma dei redditi della famiglia.

Basandoci sul modello francese, il calcolo da fare partirebbe prima di tutto dalle quote riservate al singolo contribuente; che andrebbe diviso per fasce. Questi può infatti essere un soggetto coniugato, divorziato, celibe, separato. E per ciascuna tipologia andrebbero poi annoverati i componenti del nucleo a carico. Quindi si va a sommare il reddito complessivo della famiglia. E il risultato andrà diviso per il numero delle quote. Pertanto si procede con il calcolo dell’imposta basata sul quoziente familiare. E sulla moltiplicazione della stessa dovuta per ciascuna quota per il numero delle quote considerate.

Il coefficiente da attribuire a ogni tipo di nucleo familiare ovviamente non è ancora stato stabilito. E finora, lo ricordiamo, è solo una misura pensata in via teorica. Questa risulterebbe più conveniente rispetto a oggi per i nuclei familiari più numerosi. In breve, più una famiglia ha componenti, maggiore sarà il beneficio del bonus.

Si attendono aggiornamenti su questa novità e notizie più ufficiali per verificare la concretezza della proposta nelle prossime settimane.

