Diretta GP F1 Belgio (Spa): streaming, risultato e classifica piloti – LIVE.

Dopo la sosta estiva, ecco che il Circus ritorna. Domenica 26 Agosto si correrà il GP F1 Belgio, uno degli scenari più belli del calendario di Formula 1. Il tracciato che dovranno affrontare i piloti non è altro che una pista da medio-basso carico aerodinamico. A caratterizzarla lunghissimi rettilinei, curvoni veloci e curve ad ampio raggio. Per il setup generale, è richiesta una vettura abbastanza scarica a favorire la velocità di punta. Allo stesso tempo è necessario sia ben bilanciata per le sospensioni. I lunghi curvoni del tracciato belga richiedono sospensioni più morbide per favorire la percorrenza ed eliminare il sottosterzo. Le vetture sono leggermente più alte rispetto ad altre piste in quanto il tracciato di Spa propone diversi saliscendi a pendenza elevata.

GP F1 Belgio: dove poter seguire la gara

Il weekend avrà inizio Venerdì 24 Agosto 2018 con le prime 2 sessioni di prove libere, dalle ore 11:00 fino alle 12:30 e poi dalle 15:00 fino alle 15:30. Sabato 25 agosto 2018 invece dalle ore 12:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno nel pomeriggio (ore 15).

La gara avrà inizio Domenica 26 alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e su TV8 verrà offerta la differita. Ci sarà anche la diretta su CircusF1, dove saranno disponibili sia il commento sia le classifiche aggiornate minuto per minuto, le foto e tanto altro. Sempre per gli abbonati Sky, si potrà usufruire dello streaming su pc, tablet o cellulare, grazie a Sky Go.

GP F1 Belgio: la classifica piloti

La classifica piloti aggiornata, prima della gara di Domenica, vede Hamilton al comando con un buon distacco su Vettel. A completare il podio Kimi Raikkonen.

Ecco la classifica piloti completa:

1- Lewis Hamilton, 213 punti.

2- Sebastian Vettel, 189 punti.

3- Kimi Raikkonen, 146 punti.

4- Valtteri Bottas, 132 punti.

5- Daniel Ricciardo, 118 punti.

6- Max Verstappen, 105 punti.

7- Nico Hulkengerg, 52 punti.

8- Kevin Magnussen, 45 punti.

9- Fernando Alonso, 44 punti.

10- Sergio Perez, 30 punti.

11- Carlos Sainz, 30 punti.

12- Esteban Ocon, 29 punti.

13- Gasly, 26 punti.

14- Romain Grosjean, 21 punti.

15- Charles Leclerc, 13 punti.

16- Stoffel Vandoorne, 8 punti.

17- Marcus Ericsson, 5 punti.

18- Lance Stroll, 4 punti.

19- Brendon Hartley, 2 punti.

20- Sergey Sirotkin, 0 punti.

