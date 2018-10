Dove vedere la Champions League 2018-19 in diretta streaming o in TV

Diretta TV e streaming Champions League 2019: dove si vede

E’ partita il 26 Giugno 2018 e terminerà il 1° Giugno 2019 Madrid la 64a edizione della UEFA Champions League, la 27a con la formula attuale. Chi vincerà avrà la possibilità di sfidare i vincitori dell’Europa League. Inoltre, ed è una novità introdotta quest’anno, si qualificherà automaticamente per la fase a gironi dell’edizione successiva. Altra novità introdotta dalla riforma 2018-2021, il fatto che i primi quattro Paesi nel ranking UEFA porteranno alla fase a gironi quattro squadre. Solo sei squadre si qualificheranno per la fase a gironi dai playoff contro le dieci delle precedenti edizioni. Quattro i club italiani presenti : Juve, Napoli, Roma e Inter.

Le squadre italiane e la Champions

Inutile dire che la Juventus arricchita da Cristiano Ronaldo fa della Champions League il suo obiettivo principale. E’ un trofeo che sembra maledetto per i bianconeri che hanno il record di sconfitte nelle finali (sette) e che non vincono la Champions dalla stagione 1995-96. Anche quando partivano favoriti sono riusciti a complicarsi la vita. Fatto sta che la Juventus ha solo due Champions in archivio e questo non corrisponde alle sue ambizioni. Con CR7 e gli innesti di Emre Can e Cancelo, oltre al ritorno di Bonucci, che si inseriscono in un telaio già competitivo, la Vecchia Signora è pronta per l’assalto decisivo. Per le altre italiane le ambizioni sono un po’ diverse. Napoli, Roma e Inter che torna in Europa dopo una lunga assenza, sono consapevoli di non aver colmato il gap che le separa dalle migliori squadre d’Europa. Ma il calcio non è una scienza esatta e la tradizione negativa della Juve in Europa insegna che a volte i favoriti sulla carta sono gli sconfitti sul campo.

Dove vedere la Champions League

Le partite di Champions League sono in programma due giorni alla settimana, il martedì e il mercoledì. Due anche gli orari, alle 18.55 e alle 21. Gli incontri saranno trasmessi integralmente da Sky Sport. La Rai ha siglato un accordo che le permette di trasmettere in chiaro e gratis una partita che coinvolga un italiana il mercoledì. Riguardo allo streaming, l’app SkyGo permette di vedere i canali Sky visibili con il proprio abbonamento su dispositivi mobili.

Streaming legale e VPN

Oltre a questo si può sfruttare lo streaming legale dai siti e dalle TV che trasmettono la Champions League. In questo modo si otterranno alta qualità delle immagini e la sicurezza che il servizio di cui stiamo usufruendo è totalmente legale. Alcuni sono vincolati a una membership come Sky, altri sono gratuiti ma hanno un blocco legato alla geolocalizzazione come la TV Svizzera italiana. Per aggirare questi ostacoli si può ricorrere a una VPN che permette di acquisire un IP del Paese al quale ci si collega. Un altro vantaggio è rendere la navigazione più sicura e anonima, di modo che non si possa essere localizzati e identificati.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM