Finale Champions League 2019: data, stadio e dove si gioca Finale Champions League 2018 2019: stadio e dove si gioca

La finale Champions League, giunta alla 64esima edizione (27esima con la formula attuale) si giocherà il 1 Giugno 2019. Designato ad ospitare tale evento è lo stadio “ Wanda Metropolitano”, inaugurato nel 2017. Lo stadio dell’ Atletico Madrid ha battuto la concorrenza dell’ “ Olympic Stadium” di Baku, in Azerbaigian, che sarà invece la sede della finale di Europa League. Il “ Wanda Metropolitano” è il quarto stadio spagnolo ad ospitare una finale di Champions League. Gli altri impianti sono il “ Santiago Bernabéu” sempre di Madrid, il “ Camp Nou” di Barcellona e il “ Sánchez Pizjuan” di Siviglia. È l’ ottava volta che uno stadio spagnolo è sede dell’ atto finale di questa competizione.

Finale Champions League 2019: uno stadio nuovo e sicuro

Il “ Wanda Metropolitano”, è stato scelto per ospitare la finale Champions League appena quattro giorni dopo la sua inaugurazione, avvenuta il 16 Settembre 2017 con una spettacolare cerimonia chiusa da giochi di luce e fuochi artificiali. È stato il primo stadio con illuminazione 100% LED. Ha una capienza di 68000 spettatori ed è stato concepito in modo da incontrare i più alti standard di comodità e sicurezza. In questo stadio l’ Atlético Madrid gioca le sue partite casalinghe. Per i colchoneros è il terzo stadio, dopo lo “ Stadium Metropolitano” che li ospitò dal 1923 al 1966 e l’ “ Estadio del Manzanares”, (dal 1971 “ Vicente Calderón”), che li accompagnò fino al 2017.

Finale Champions League 2019: un tour nel nuovo stadio dell’ Atlético

Il “ Wanda Metropolitano” sede della finale Champions League 2019, sorge in una delle aree a più grande espansione di Madrid, in Avenida de Luis Aragonés, fra i quartieri Canillejas e Las Rosas. È accanto alla M-40 e vicino all’ aeroporto, inoltre è servito dagli autobus 38, 140 ed E2 e prossimo alla fermata Estadio Metropolitano della Linea 7. Il nuovo stadio biancorosso prevede un tour che consente di visitare spogliatoi, sala stampa e zona mista, dove si presentano allenatore e calciatori al termine degli incontri. È anche possibile scendere su terreno di gioco attraverso lo stesso tunnel usato dai giocatori. Le visite sono previste nei giorni di venerdì, sabato e domenica e giorni festivi (purché in quei giorni non si disputi una partita). Gli orari sono dalle 15 alle 20 il venerdì, sabato dalle 11 alle 20. Domenica e festivo dalle 11 alle 19. Il prezzo del biglietto è di 16 Euro (8 Euro per i minori di 12 anni). Per i soci 8 Euro, gratis per i minori di 12 anni accompagnati.

I bar sportivi di Madrid

Madrid è una città nella quale gli eventi sportivi sono molto sentiti. La finale Champions League del 1 Giugno 2019 non farà eccezione. Un po’ tutti i bar si attrezzano per permettere la visione di appuntamenti importanti, ma ci sono bar totalmente dedicati allo sport. Uno di questi è il Real Café Bernabéu, all’ interno dello stadio del Real, o il 38 Sport Pub, nel cuore della città. Il Penalti Lounge, fa parte di una catena di bar creata apposta per gli appassionati di calcio, mentre la Cervecería Deportiva, come dice il nome, offre ottime birre. Il Bar Soccer è una delle migliori proposte lontano dal centro città e il Bar Deportivo, un nome che non lascia dubbi, è rinomato per la gentilezza del personale e per la qualità della cucina. Lo Scrum Rugby Bar è destinato agli appassionati della palla ovale, così come molti bar e pub irish-style sono ottimi posti per godersi i match di rugby del Sei Nazioni. Se sarete a Madrid il prossimo 1 Giugno, ma senza biglietto, ora sapete dove andare.

