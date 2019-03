Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla Diretta Europa League in streaming e TV, dove si vede

La UEFA Europa League, giunta alla 48a edizione (la 10a con la formula attuale) è iniziata il 26 Giugno 2018 con la fase preliminare e si concluderà il 29 Maggio 2019 con la finale di Baku, Azerbaigian. Quest’anno 190 squadre al via, appartenenti a 55 federazioni. Per l’Italia, sicure partecipanti alla fase a gironi sono Lazio e Milan. Dopo la fase a gironi all’Europa League accederanno anche club provenienti dalla Champions, cioè le terze classificate nella fase a gironi di quella competizione.

Dove vedere Dudelange-Milan in diretta streaming o in TV gratis

Le date delle partite di Europa League

La 48a edizione dell’Europa League, che culminerà con la finale di Baku, è una competizione che durerà quasi un anno, da Giugno 2018 a Maggio 2019. La fase preliminare terminerà il 30 Agosto, poi dal 20 Settembre al 13 Dicembre la fase a gironi, che lascerà spazio a quella a eliminazione diretta: 14 e 21 Febbraio 2019 i sedicesimi, gli ottavi sono previsti il 7 e il 14 Marzo. I Quarti l’11 e 18 Aprile, le Semifinali il 2 e 9 Maggio, mentre la finale il 29 Maggio 2019. Gli orari delle partite, in programma sempre di giovedì, sono due: 18.55 e 21.

Dove vedere la UEFA Europa League

L’Europa League ha una copertura televisiva globale, grazie ai partner televisivi ufficiali UEFA. Non solo Europa, quindi, ma anche Africa, Medio Oriente, Asia, Nord America e America Latina a testimonianza del credito di cui ormai gode questa competizione. Le opzioni di visione sono molteplici. Ci sono infatti pacchetti che includono i match sia in diretta che in differita, ma anche gli highlights e i pre e post partita. Sport 24 detiene i diritti di trasmissione in volo e in nave. Restando in Italia, le partite di Europa League saranno anche quest’anno un’esclusiva Sky, quindi visibili su Sky Sport, ma non è escluso che TV8 trasmetta alcune partite in chiaro e gratuitamente.

La UEFA Europa League in streaming

Per chi è già abbonato Sky, per vedere l’Europa in streaming è disponibile l’app SkyGo. Completamente gratuita, permette di vedere sui dispositivi collegabili a Internet (Smartphone, PC, tablet e SmartTV) i contenuti del proprio abbonamento. Ma SkyGo non esaurisce tutte le possibilità di ottenere streaming legale e di alta qualità. Non mancano infatti le opzioni per godersi le partite senza fare i conti con bassa qualità visiva e siti periodicamente oscurati dalle autorità. Alcuni siti sono a pagamento, altri gratis. Altri ancora hanno un blocco mediante geolocalizzazione. Per evitare questo problema occorre procurarsi una VPN, che permette di acquisire un IP del Paese al quale ci vogliamo collegare. In questo modo i blocchi saranno aggirati, con in più il vantaggio di una navigazione anonima e sicura, senza essere identificati e localizzati.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM