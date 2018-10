Disdetta Infostrada: modulo gratis in pdf, ecco come fare

Come disdire Infostrada gratis

Quando si deve recedere un abbonamento si teme sempre di sbrigare pratiche sbagliate o fare errori, con tanto di conseguenze pecuniarie non di poco conto. Come funziona nel caso di una eventuale disdetta Infostrada? Ci sono dei moduli da compilare? A quale indirizzo? Ecco una serie di informazioni utili per procedere regolarmente con la disdetta Infostrada ed essere al corrente degli eventuali costi e operazioni richieste.

Come fare disdetta Infostrada: tempi e costi

Per fare la disdetta Infostrada bisogna compilare un apposito modulo, che pubblicheremo nella sua versione scaricabile alla fine di questo articolo. La prima cosa da sapere a riguardo è che una volta inviato il modulo, la disdetta sarà effettiva solo dopo 30 giorni. In breve, una volta che si sarà inviata la disdetta, si dovrà pagare ancora un ultimo mese prima che il recesso dall’abbonamento sia divenuto effettivo. La disdetta ha comunque dei costi di disattivazione che andranno sostenuti.

Sempre parlando di tempistiche, va ricordato che è possibile recedere da qualsiasi contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione. In questa eventualità si potrà usufruire del diritto al recesso e quindi fare la disdetta senza costi né penali aggiuntive. Questa è una pratica comune per tutti i servizi in abbonamento.

Tornando alla naturale disdetta Infostrada, ovvero quella effettuata dopo 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, occorre sapere che sono previsti dei costi di disattivazione. Come si vedrà nel modulo, è possibile spuntare diverse opzioni. Infatti bisognerà indicare se alla disdetta seguirà il passaggio a un altro operatore, come ad esempio Telecom Italia, oppure no. I costi variano in base all’una o all’altra opzione. In caso di passaggio ad altro operatore, il costo di disattivazione ammonterà a 35 euro. Nel caso di cessazione del contratto senza passaggio ad altro operatore, il costo di disattivazione sarà di 65 euro.

I costi di disattivazione sono assenti se si usufruisce del diritto di recesso (entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto); oppure se è avvenuta una modifica del contratto unilaterale, entro i tempi stabiliti dalla società; infine, se Infostrada ha commesso delle inadempienze nei confronti dell’utente/cliente.

Disdetta Infostrada: modulo pdf download, compilazione e invio

Per procedere con la disdetta Infostrada bisognerà compilare l’apposito modulo. In questo bisognerà inserire i propri dati anagrafici e il numero della linea telefonica da disdire. Quindi bisognerà spuntare obbligatoriamente le caselle che richiedono se l’utente effettuerà la disdetta con o senza rientro in Telecom Italia. Infine, una serie di informazioni utili.

Il modulo andrà inviato per posta raccomandata A/R con una copia del documento d’identità del titolare al seguente indirizzo. Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Servizio Disdette – Casella Postale 14155 – Ufficio Postale Milano 65 – 20152 Milano (MI).

Quindi si informa che “la disdetta comporterà un addebito in bolletta di importo commisurato ai costi di disattivazione sostenuti da Infostrada”. Infine Infostrada “emetterà fattura relativamente agli importi connessi alla fornitura dei servizi telefonici erogati successivamente al ricevimento della richiesta di disdetta in conformità alla normativa vigente”. Ultimo punto importante: la restituzione degli apparati in comodato o locazione dovrà essere effettuata chiamando il Servizio Clienti 155 per evitare costi supplementari relativi all’acquisto degli stessi.

Per fare la disdetta Infostrada bisognerà compilare il seguente pdf scaricabile e stampabile, da leggere in ogni singola parte per evitare spiacevoli sorprese.

