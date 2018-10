Calendario Europa League 2018-19: gironi, orario e avversarie italiane

Cominciamo con una brutta notizia: l’Europa League non potrà contare sulla presenza dell’Atalanta, beffata ai rigori dal Copenaghen dopo lo 0-0 al 120′. Fatali gli errori di Gomez e Cornelius (ironia della sorte, danese anche lui). Gli orobici hanno creato molto, sfiorando il gol con Pasalic, due volte, e Zapata. Palo di Gomez su punizione al 61′. “Niente da rimproverarci” dice Gasperini. Ma resta lo sconforto per una atroce beffa. Restano Lazio e Milan a rappresentare l’Italia.

La 48a edizione dell’UEFA (la 10a con la formula attuale) Europa League vedrà ai nastri di partenza quindi, due squadre italiane. Lazio e Milan attenderanno le 13 del 31 Agosto per conoscere le loro avversarie. Che possono essere pericolose: dall’Olympique Marsiglia, finalista la scorsa stagione, all’insidiosa Villarreal, dall’Anderlecht al Bayer Leverkusen, non sarà facile arrivare in fondo, anche potendo contare come il Milan, su Higuaín o, come la Lazio, su Milinkovic-Savic, al quale Lotito dà una valutazione stratosferica.

Calendario e avversarie italiane in Europa League, i gironi

GRUPPO A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurigo

Aek Larnaka

GRUPPO B

Salisburgo

Celtic

Lipsia

Rosenborg

GRUPPO C

Zenit San Pietroburgo

Copenaghen

Bordeaux

Slavia Praga

GRUPPO D

Anderlecht

Fenerbahce

Dinamo Zagabria

Spartak Trnava

GRUPPO E

Arsenal

Sporting Lisbona

Qarabag

Vorskla

GRUPPO F avversarie Milan

Olympiacos

MILAN

Real Betis

F91 Dudelange

GRUPPO G

Villarreal

Rapid Vienna

Spartak Mosca

Rangers Glasgow

GRUPPO H avversarie Lazio

LAZIO

Marsiglia

Eintracht Francoforte

Apollon Limassol

GRUPPO I

Besiktas

Genk

Malmo

Sarpsborg

GRUPPO J

Siviglia

Krasnodar

Standard Liegi

Akhisarspor

GRUPPO K

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

GRUPPO L

Chelsea

Paok

Bate Borisov

VIDI

Dalla Coppa UEFA all’Europa League, un torneo complesso

L’UEFA Europa League dura molto: dal 26 Giugno 2018 al 29 Maggio 2019, quando si disputerà la Finale a Baku, Azerbaigian. Partecipano 190 squadre provenienti da 55 Paesi associati. Il ranking è quello UEFA 2017, che determina anche la quantità di squadre presenti per le varie Federazioni. Da notare che dopo la fase a gironi, le terze qualificate nei gironi di Champions League “scenderanno” in Europa League. Tanto per rendere più difficile il cammino nella competizione. La scorsa stagione prevalse l’Atletico Madrid che batté 3-0 l’Olympique Marsiglia

Le date delle varie fasi di Europa League

L’Europa League è ormai arrivata alla fase a gironi, che saranno sorteggiati il 31 Agosto alle 18. Questo il calendario delle varie fasi:

20 Settembre: fase a gironi, 1a giornata

04 Ottobre : fase a gironi, 2a giornata

25 Ottobre : fase a gironi, 3a giornata

08 Novembre : fase a gironi, 4a giornata

29 Novembre : fase a gironi, 5a giornata

13 Dicembre : fase a gironi, 6a giornata

17 Dicembre : Sorteggio sedicesimi di finale a Nyon

14 Febbraio : sedicesimi di finale, andata

21 Febbraio : sedicesimi di finale, ritorno

22 Febbraio : Sorteggio ottavi di finale a Nyon

07 Marzo : ottavi di finale, andata

14 Marzo : ottavi di finale, ritorno

15 Marzo : Sorteggio quarti di finale a Nyon

11 Aprile : quarti di finale, andata

18 Aprile : quarti di finale, ritorno

19 Aprile : Sorteggio semifinali a Nyon

02 Maggio : semifinali, andata

09 Maggio : semifinali ritorno

29 Maggio : finale allo Stadio Olimpico di Baku

Dove vedere l’Europa League

L’Europa League sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Probabilmente alcune partite saranno trasmesse in chiaro e completamente gratis da TV8. Le partite si giocheranno sempre di Giovedì, con due orari : 18.55 e 21. Per lo streaming gli abbonati Sky potranno contare sull’app gratuita SkyGo, che consente di vedere sui dispositivi mobili (smartphone, PC, tablet, ma anche smart TV) il contenuto del proprio abbonamento Sky. Altrimenti si potrà contare sui siti che permettono lo streaming legale delle gare. Questi siti assicurano immagini in HD e la sicurezza di restare sempre nell’ambito della legalità.

