Detrazioni fiscali Legge 104: sconti e agevolazioni, come averle

I titolari di Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali, sconti e agevolazioni molto interessanti. E in determinati casi anche i familiari che assistono i soggetti disabili hanno diritto a tali agevolazioni. L’handicap è determinato da minorazione fisica, psichica o sensoriale, che causa difficoltà o incapacità di svolgere le azioni della vita quotidiana e attività lavorativa, le cui conseguenze possono tradursi in svantaggi importanti sotto l’aspetto sociale. La disabilità del soggetto viene accertata da apposita Commissione medica.

Di seguito ecco l’elenco di agevolazioni fiscali garantite ai titolari di Legge 104, focalizzandoci prevalentemente sulla detrazione Irpef sulle spese sostenute.

Legge 104: detrazioni fiscali, ecco quali sono

Le detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’ausilio e l’assistenza dei portato di handicap sono legiferate dal Tuir, e più precisamente dall’articolo 15 (comma 1, lettera c). Qui si specifica come le spese detraibili riguardino l’acquisto di strumentazione e mezzi necessari per l’accompagnamento e la locomozione dei soggetti, nonché per l’acquisto di strumenti e aiuti tecnico-informativi che agevolino il soggetto nelle capacità di autosufficienza e integrazione. In merito a quanto riporta la Legge 104, per le spese per le quali è prevista deduzione d’imposta, anche i familiari possono godere delle agevolazioni fiscali se questi sostiene le spese. Non è richiesto lo stato di parente disabile fiscalmente a carico; ma è obbligatorio il servizio di assistenza al soggetto disabile, come prevede la Legge 104.

Legge 104: elenco detrazioni fiscali

Per consultare l’integrale elenco delle detrazioni fiscali a cui si ha diritto bisogna far riferimento alla circolare n. 7/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate. Qui si legge che le spese sanitarie per le quali vale la detrazione Irpef del 19%, “limitatamente all’ammontare eccedente complessivamente euro 129,11”, risultano correlate ai seguenti acquisti.

Medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);

Prestazioni specialistiche;

Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;

Prestazioni chirurgiche;

Ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;

Trapianto di organi;

Cure termali (non incluse spese di viaggio e soggiorno);

Dispositivi medici/attrezzature sanitarie, protesi comprese;

Assistenza infermieristica e riabilitativa;

Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

Personale con qualifica di educatore professionale;

Personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.

Nella suddetta circolare si precisa che nel caso in cui le spese sopraelencate siano state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione riguarda l’intero importo del ticket pagato.

Legge 104: agevolazioni fiscali e sconti

I titolari di Legge 104 possono usufruire anche della detrazione Irpef del 19% sul costo di un veicolo acquistato, fino a un totale di 18.057,99 euro. Inoltre sul prezzo sarà applicata l’Iva al 4%; spunta poi l’esenzione dal pagamento del bollo auto, così come quello relativo all’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà. Per ottenere gli sconti bisognerà presentare apposita documentazione certificante la disabilità e il diritto all’agevolazione.

Gli stessi criteri sono utilizzati per l’acquisto di mezzi informatici (detrazione 19% e Iva 4%). Vanno poi contate le maggiorazione sull’assegno nucleo familiare e la detrazione Irpef del 36% per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

