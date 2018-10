Pensioni novità 2019: Quota 100 per tutti, Salvini ‘parte senza paletti’

Quota 100 per tutti e senza paletti, cosa diceva Salvini sulle pensioni

Molti hanno indicato questa in corso come una delle settimane decisive per le decisioni del Governo. Su pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza la discussione interna alla maggioranza è entrata nel vivo. In particolare si avvicinano le scadenze per la prossima manovra: ora il Governo dovrà mettere nero su bianco le proposte. E per ognuna dovrà garantire le dovute coperture economiche. In tal senso è importante il segnale lanciato nelle ultime ore dal leader della Lega Matteo Salvini.

Pensioni novità 2019, vertice della Lega su materie economiche

Il vicepremier ha commentato l’esito del vertice di maggioranza. ‘Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell’arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria’.

Siamo persone serie, il governo nasce per durare a lungo – ha aggiunto Salvini – Gli italiani ci premiano per chiarezza e coerenza, quello di oggi è stato il primo di una serie di incontri‘.

Pensioni novità 2019, Salvini ‘Dalle parole ai fatti’

Perciò è proprio il vicepremier e ministro dell’Interno a fare chiarezza sulle intenzioni dell’esecutivo. ‘La nostra priorità era ed è restituire il diritto alla pensione a milioni di italiani; via la Fornero, quota 100 per tutti, ingresso di tanti giovani nel mondo del lavoro’.

Su ‘Quota 100‘ ha sottolineato ‘saremo rispettosi degli impegni presi con gli italiani‘. ‘Dalle parole ai fatti, noi non molliamo’.

Pensioni novità 2019, Salvini sui vincoli europei

In parte ha provato a rispondere anche alle perplessità di chi avanza dubbi sulla sostenibilità delle proposte in discussione. Salvini ha spiegato: ‘Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani, restando nei vincoli imposti dagli altri. Se per mettere in sicurezza l’Italia dovessimo spendere un miliardo in più, lo spenderemo. Cercheremo di fare tutto, rispettando quello che ci è chiesto da altri, sebbene non sia rispettato da altri paesi‘.

Pensioni novità 2019, Salvini contro l’Inps

Infine ha polemizzato con l’Inps. In un’intervista al Sole 24 Ore rispetto alle stime ed ai costi delle misure da approvare ha criticato l’Istituto guidato da Boeri. Per i costi ‘non facciamo grande affidamento sulle stime dell’Inps; che ultimamente più che di economia si occupa di politica’.

