Pensioni notizie oggi: Quota 100, ecco quante tasse si pagheranno

Importo tasse e trattenute Quota 100

C’è ancora incertezza sulle misure in tema di pensioni che il governo sta per mettere in campo. La scadenza si avvicina. Infatti in occasione della legge di bilancio l’esecutivo dovrà far quadrare il cerchio su tutte le proposte che intende attuare. Certamente vi saranno novità in materia previdenziale. Ma anche in materia fiscale e contrasto alla povertà col reddito di cittadinanza. In particolare sulle pensioni sembra profilarsi la possibilità di introdurre Quota 100. Si tratta della possibilità di accesso all’età pensionistica per chi ha conseguito 100 come somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi versati. Probabilmente, per ragioni di coperture economiche, sarà possibile andare in pensione a partire dai 64 o 65 anni.

Pensioni notizie oggi, scaglioni annui di imposta

Vediamo quali sono i livelli di tassazione sulle pensioni. In particolare cerchiamo di capire, in assenza di elementi nuovi anche in tal senso, quali sono le percentuali di tasse da pagare. Precisiamo intanto che la pensione è soggetta ad imposizione fiscale come i redditi da lavoro. Infatti l’Inps effettua sulla pensione una trattenuta mensile a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

La tassazione viene calcolata sulla base di aliquote proporzionali divise per fasce di reddito (scaglioni): più alto è il reddito, maggiore è l’aliquota applicata. Vediamo quali sono gli scaglioni annui d’imposta. Sino a 8.000,00 euro vale la cosiddetta no tax area. Fino ad un reddito di 15.000,00 euro l’aliquota percentuale è del 23%. Sale al 27% oltre i 15.000,00 euro e fino a 28.000,00. Mentre è del 38% tra i 28.000,00 e fino ai 55.000,00. Invece è del 41% oltre i 55.000,00 e fino ai 75.000,00. Infine è del 43% oltre i 75.000,00.

Pensioni notizie oggi, le possibili detrazioni

Il calcolo riguarda la tassazione lorda. C’è però da dire che il pensionato può richiedere le detrazioni di imposta previste sulla pensione per i familiari a carico. Un familiare si ritiene a carico nel caso in cui il reddito non superi i 2.840,51 euro annui lordi. Le detrazioni fiscali vengono riconosciute sulla base di scaglioni di reddito. E sono inversamente proporzionali al reddito. Le detrazioni riducono l’imposizione. In caso di doppia pensione le ritenute fiscali si calcolano sul totale. Così come in caso di variazione del reddito anche l’imposizione viene adeguata.

Pensioni notizie oggi, tasse su pensione per chi risiede all’estero

Non è tutto. Perché alla trattenuta fiscale si aggiungono le addizionali di regione e comune. E si applicano sulla base delle aliquote stabilite da ciascuna regione e da ciascun comune. Le prestazioni assistenziali quali pensioni sociali, assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti sono escluse dall’imposizione.

Le ritenute fiscali sono applicate anche sulle pensioni di chi risiede all’estero, tranne nel caso in cui gli Stati si siano accordati per evitare che alla stessa persona debba pagare le imposte in due Paesi diversi.

Approfondiamo il discorso delle tasse sulla pensione per chi si trasferisce all’estero. Per beneficiare della detassazione della pensione italiana all’estero bisogna produrre all’Inps l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente autorità estera al pensionato, nonché l’attestazione o autocertificazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’Aire.

