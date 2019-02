Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi Permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco

Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è stato ultimamente ampliato. E in questa lista rientrano anche la depressione e l’anoressia, con determinate percentuali in base alla tipologia e alla gravità della malattia. Andiamo a vedere le informazioni utili a riguardo.

Legge 104 con depressione e anoressia: l’elenco dei disturbi psichici

Dunque, come abbiamo scritto sopra depressione e anoressia rientrano nell’elenco delle patologie psichiche. Si tratta di patologie invalidanti e che pertanto determinano una forte riduzione della capacità lavorativa, oltre che un eventuale aiuto nello svolgimento delle regolari attività quotidiane.

Nella suddetta lista figurano dunque le seguenti diciture.

Depressione maggiore , episodio ricorrente (tab. c1-c2, deficit moderato ). Invalidità dal 61% all’80%;

, episodio ricorrente (tab. c1-c2, ). Invalidità dal 61% all’80%; Depressione maggiore , episodio ricorrente (tab. c1-c2, deficit grave ). Invalidità del 100%;

, episodio ricorrente (tab. c1-c2, ). Invalidità del 100%; Anoressia nervosa (tab. d, deficit grave). Invalidità dal 75% al 100%.

Queste malattie si aggiungono dunque all’elenco delle seguenti patologie.

Patologia Invalidità Disturbo amnesico persistente indotto da sostanze (tipo korsakoff). 100% Schizofrenia di tipo disorganizzato, catatonico, paranoide, non specificata (tab. b1-b2-b3; deficit moderato). 75% Schiz. di tipo disorganizzato, catatonico, paranoide, non specificata (tab. b1-b2-b3; deficit grave). 100% Schizofrenia residuale (tab. b1-b2-b3; deficit moderato). 75% Schiz. Residuale (tab. b1-b2-b3; deficit grave). 100% Disturbo bipolare I (tab. c1-c2; deficit moderato). 61-80% Dist. Bip. I (tab. c1-c2; deficit grave). 100% Disturbo bipolare II e disturbo bipolare sai (tab. c1-c2, deficit grave). 75% Disturbi deliranti (paranoia, parafrenia, delirio condiviso, altri). 75% Ritardo mentale di media gravità (q.i. da 35-40 a 50). 61-80% Ritardo mentale grave e profondo (q.i. <35-40-50. 100%

Legge 104 con depressione e anoressia: permessi e agevolazioni

Come stabilisce la normativa a riguardo, chi soffre di patologie invalidanti con determinate percentuali può ottenere benefici e agevolazioni fiscali. Ad esempio, dal 46% in su di invalidità è possibile ottenere l’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego finalizzata alle assunzioni agevolate; fino al 73% è possibile ricevere assistenza sanitaria più ulteriori agevolazioni fiscali. Dal 66% di invalidità accertata si può ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Per godere di tali benefici sarà necessario essere visitati da apposita commissione medica, che accerterà lo stato di invalidità e la sua relativa percentuale.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali si va dalle detrazioni Irpef e Iva sull’acquisto di veicoli e strumenti informatici. Sotto l’aspetto professionale si avrà diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, congedo straordinario e possibilità di scegliere la sede di lavoro. Se l’invalidità è riconosciuta al 100% e viene dunque meno la capacità di essere autosufficienti, si avrà diritto anche all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM