Dove vedere X Factor 2018 in diretta streaming e TV o in replica.

X Factor 2018 è la dodicesima edizione di uno dei talent show più di successo della storia della televisione. Iniziato giovedì 6 settembre 2018 con il primo casting, il talent potrà essere visto in diretta streaming e in tv, ma anche in replica. Anche quest’anno X Factor sarà condotto da Alessandro Cattelan, presentatore da ormai 7 edizioni. I giudici sono Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Lodo Guenzi.

Tuttavia quest’ultima sarà rimpiazzata da un altro giudice per i Live, quindi la vedremo in tv solo nei provini, che sono stati registrati prima che scoppiasse il caso Jimmy Bennett. La decisione sembra essere già stata presa da Sky, anche se i fan sarebbero stati convinti dalle sue competenze di giudice e ne vorrebbero la riconferma anche ai Live. Andiamo quindi a vedere dove vedere X Factor 2018 in tv e in streaming.

Dove vedere X Factor 2018 in diretta tv e streaming

Chi fosse interessato a seguire X Factor 2018 di certo avrà diverse occasioni per non perdersi neppure una puntata. Infatti la dodicesima edizione dello show è trasmessa ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Dunque solo gli abbonati a Sky potranno seguire X Factor in anticipo. Tuttavia chi non è abbonato a Sky potrà seguire lo show con un giorno di ritardo, visto che andranno in onda le repliche su Sky Uno (13.25 e 19.15) e su TV8 (21.30). Tuttavia la fase finale del talent non sarà trasmessa in chiaro: infatti su TV8 sarà possibile vedere lo show solo fino alle selezioni.

Quindi vien da sé che i Live potranno essere visti solo dagli abbonati Sky, sia sul canale già citato, sia in streaming tramite Sky Go, disponibile su PC, smartphone o tablet. Chi non fosse abbonato a Sky, potrà comunque vedere i Live on demand su Now Tv, che ricordiamo propone 14 giorni di prova gratuita, dopodiché bisognerà disdire il servizio oppure abbonarsi.

