Diretta Napoli-Fiorentina: streaming, video gol e risultato – LIVE.

La Serie A 2018/2019 è pronta a ripartire con la quarta giornata che ci regalerà altri belli scontri. Tra questi Napoli-Fiorentina, in chiave Europa. La sosta delle nazionali ha dato modo al Napoli di Ancelotti di digerire la sconfitta contro la Sampdoria e rifletterci su. Per la Viola finora soltanto soddisfazioni, 2 vittorie su 2. Entrambi i club sono a 6 punti, dalla sua la Fiorentina ha una partita in meno. Per i partenopei questo è già il terzo big match su 4 (dopo Lazio e Milan), dopo per quasi tutto il girone la strada sembra essere in discesa.

Diretta Napoli-Fiorentina: dove vedere la partita

La pausa per la Nations League ha probabilmente fatto riflettere (e rifiatare) le 2 squadre, che avranno lavorato anche su nuovi schemi di gioco. Con ancora una settimana di allenamento, Sabato 15 Settembre alle ore 18:00 Napoli-Fiorentina sarà la partita che aprirà la quarta giornata di Serie A. Obiettivi sicuramente diversi tra le 2 compagini, ma per entrambe vincere è fondamentale. Gli azzurri per non perdere la scia juventina, la viola per continuare a stupire e rimanere ai piani alti.

La sfida di Sabato si giocherà al San Paolo dove i tifosi rappresentano, da sempre, la forza in più della squadra. La diretta della partita sarà disponibile in tv, per i soli abbonati, sui canali Sky Sport. In streaming la sfida sarà visibile su Sky Go, sempre per gli abbonati.

Napoli-Fiorentina: gli obiettivi stagionali

Napoli e Fiorentina si ritroveranno faccia a faccia, con obiettivi diversi ma stessa voglia di vincere. La squadra di Carlo Ancelotti deve dare una scossa al campionato, provando non solo a infastidire la Juventus ma anche a soffiarle il posto. Inutile nascondere che il progetto dei campani sia quello di vincere almeno un trofeo, che sia scudetto o Coppa Italia. Per la Champions League la questione si fa delicata, agli azzurri basterebbe arrivare ai quarti per godere di un prestigio più concreto. La Fiorentina ha sicuramente il desiderio di rientrare in Europa, partendo dalla Europa League e provando a rimanerci per più tempo possibile. La Viola ha subito, negli ultimi anni, le varie incursioni di Sassuolo prima e Atalanta poi. Anche l’affermazione tra le big della Lazio (negli ultimi anni) ha contribuito al fallimento del club toscano.

