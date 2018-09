Diretta Juventus-Sassuolo: streaming, video gol e risultato – LIVE.

Juventus-Sassuolo: risultato e formazioni in diretta

Dopo la sosta delle Nazionali, si riprenderà la quarta partita di campionato. Juventus-Sassuolo è una sfida tra la prima e la seconda, entrambe imbattute e, finora, convincenti. Per i bianconeri c’è un solo compito, quello di vincere. I neroverdi affronteranno quella che è, a tutti gli effetti, la squadra più forte, non solo per i trascorsi degli ultimi anni, ma anche per i rinforzi di questa stagione. Obiettivo del Sassuolo sarà quello di contenere e provare a strappare 1 punto, o anche una vittoria all’Allianz Stadium.

Ti potrebbe interessare anche: Dove vedere Empoli-Lazio in diretta streaming e in TV

Diretta Juventus-Sassuolo: dove vedere la partita

In vista del match di Domenica 15 Settembre, alle ore 15:00, Allegri ha deciso di fare un po’ di turnover, per dosare al meglio le forze prima della gara in Champions League contro il Valencia. I bianconeri hanno a disposizione una rosa folta e di alta qualità, che rappresenta sicuramente un fattore in più rispetto a tutti gli altri club italiani. Si pensa al rientro di Paulo Dybala e l’esordio in questa stagione di Andrea Barzagli. Il tecnico della Juve ha comunque da definire ancora molto, visto che gli allenamenti della Vecchia Signora si stanno svolgendo senza i convocati in Nazionale. Quindi ancora senza una grande parte della rosa. Dovrà analizzare lo stato di forma di tutti giocatori, per capire che modulo utilizzare e chi inserire. De Zerbi, invece, sta vivendo un sogno ad occhi aperti. Vittorioso contro l’Inter, ha pareggiato all’ultimo secondo contro il Cagliari e ha regalato spettacolo con un 5-3 ai danni del Genoa.

Il match si giocherà Domenica 15 alle ore 15:00 e sarà visibile in tv sui canali Sky Sport, per i soli abbonati. In streaming stesso discorso per gli abbonati, con SkyGo. La quarta giornata regalerà grande spettacolo e divertimento.

Juventus e Sassuolo: gli obiettivi, ben differenti

Gli obiettivi, chiaramente, sono ben differenti. La Juventus vuole vincere tutto. La Champions League è il primo obiettivo, tanto che il mercato è stato fatto in vista di quello. Riconfermarsi in Italia non è comunque un obiettivo che i bianconeri vogliono tralasciare, anzi c’è fame di vittorie e di trofei. Per gli emiliani è un po’ diverso, gli ultimi sono stati altalenanti, tra sicurezza e buio totali. Il club di De Zerbi vorrebbe, in primis, acquisire una stabilità ed allontanarsi dalla retrocessione. L’accesso in Europa League, seppur difficile, può essere rincorso anche dai neroverdi. La strada però sarà dura.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM