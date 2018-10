Pensioni ultime notizie: Quota 100 valida solo un anno, i rumors

Validità Quota 100 nel 2019, cosa avviene con le salvaguardie

In attesa di conoscere la versione aggiornata del documento programmatico in vista della prossima manovra continuano a circolare molti rumors. In particolare sul tema pensioni ci sono vari segnali che confermano la direzione del superamento della riforma Fornero. Vediamo di che si tratta. Sinora i principali esponenti del Governo hanno sempre dichiarato di puntare ad introdurre misure che mettano in atto i punti chiave del programma del ‘governo del cambiamento’. Quali sono? Tre su tutti: riforma previdenziale, reddito di cittadinanza e flat tax. Sulle pensioni pare che si possa partire dalla cosiddetta ‘Quota 100’.

Pensioni ultime notizie, varie versioni possibili di ‘Quota 100’

Innanzitutto ricordiamo che con ‘Quota 100’ si intende la possibilità di concedere il diritto di andare in pensione a chi ha raggiunto 100 sommando l’età anagrafica agli anni di contributi versati. Restano da chiarire i dettagli di ‘Quota 100’. Ovvero se sarà valida per tutti. O se saranno introdotti dei paletti per restringere la platea degli aventi diritto. Infatti potrebbe essere limitata a coloro che hanno almeno 64 anni. In modo da avere bisogno di minori risorse per garantire le necessarie coperture economiche. Un’altra opzione meno ‘costosa’ prevede un sistema basato sul calcolo contributivo e conteggio dei versamenti figurativi per un massimo di due annualità per tutti coloro che hanno 64 anni di età.

Pensioni ultime notizie, Conte annuncia ‘gradualità’

Dopo gli interventi dei vicepremier Di Maio e Salvini che spesso nelle ultime settimane hanno parlato di pensioni questa volta è intervenuto il premier Conte. Infatti parlando a Cernobbio nel corso del Forum Ambrosetti ha spiegato di non poter offrire dettagli sulla manovra, ancora in corso di elaborazione, ma ha dato alcune indicazioni. Ovvero che la ‘manovra mira a costruire una politica economica nella prospettiva di cinque anni’. Non solo. Il Presidente del Consiglio Conte ha aggiunto che ‘alcune misure saranno dosate con gradualità’.

Pensioni ultime notizie, Tria: ‘Partiranno tutte le varie riforme’

Se oltre alle parole di Conte prendiamo in considerazione quanto detto da Tria cioè che ‘in manovra partiranno tutte le varie riforme’ è possibile affermare con certezza che la manovra contiene misure relative al tema pensioni. Potrebbe trattarsi dell’applicazione temporanea di ‘Quota 100’. Ad esempio valida solo per il 2019 oppure per il 2019 limitata solo a certe condizioni. È tutto da confermare ma certamente la discussione avviata da diverse settimane è sempre più vicino alla conclusione.

