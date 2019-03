Certificato visita fiscale Inps codice e dicitura, quando arriva il medico Dicitura certidicato medico Inps

L’ Inps ha il compito di verificare lo stato di incapacità temporanea al lavoro di un lavoratore pubblico o privato assente per malattia. Lo strumento utilizzato è quello delle visite fiscali. Ciò avviene tramite i medici iscritti nelle liste speciali previste dai decreti ministeriali. Perciò come abbiamo scritto in altri articoli il lavoratore è tenuto a rispettare, presso il domicilio indicato nel certificato medico le fasce orarie previste per la reperibilità a seconda che rientri nel settore pubblico o privato. Ma molti lavoratori si chiedono se ci sono casi in cui è certo poter escludere la visita fiscale. La risposta è sì. Vediamo di seguito come è possibile saperlo e soprattutto da cosa dipende.

Certificato visita fiscale Inps, codice E

Il Codice E presente sul certificato medico è quello riferito alla esenzione dalla visita fiscale Inps. Con l’utilizzo di tale codice, il medico dell’Istituto, durante l’analisi del certificato, ha l’opportunità di escludere uno specifico certificato dalle visite fiscali. Soprattutto nel caso in cui la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d’ufficio. Una condizione patologica che rientra in questi casi è ad esempio una situazione post chirurgica di interventi demolitivi. Prima di procedere alla esenzione, è tuttavia opportuno che il medico verifichi la storia pregressa del lavoratore. Questo al fine di poter assumere decisioni consapevoli e non lesive per il malato e sia per l’Istituto.

Certificato visita fiscale Inps, altri codici e casi specifici

Possono anche esserci casi in cui l’ esenzione, rapportata alla patologia, è dubbia per il medico. Oppure altri casi in cui il medico preposto trova difficoltà nella compilazione del certificato. Ad esempio se il medico inserisce una nota, senza specificare il codice E nel certificato telematico, il sistema non riconoscerà l’ esenzione e a quel punto diventa possibile l’ attivazione di una visita fiscale di controllo da parte dell’ Inps. Inoltre c’è da ribadire che sempre l’ individuazione del codice è a discrezione del medico sulla base delle sue valutazioni.

Altri codici. Il codice R è utilizzato in caso di rotazioni previste per il sabato, domenica e festivi, oppure nell’ ipotesi di assegnazione del medico di lista ad un’altra struttura territoriale. Infine, si precisa che il codice V è selezionato per indicare la indisponibilità del medico di lista. Le citate indisponibilità possono essere riferite a periodi di malattia, partecipazioni a convegni o richiesta di periodi di sospensione per ristoro delle capacità psico-fisiche.

