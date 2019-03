Alberto Angela: figli e moglie, chi sono i familiari e la carriera Carriera e vita privata Alberto Angela

Verrebbe da dire “buon sangue non mente” ed effettivamente è quello che diciamo. Alberto Angela è una icona della Tv e dello spettacolo, ci perdoneranno gli altri colleghi del mestiere ma questo signore qui è anche un riferimento culturale. In Italia infatti è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico, sulle orme del papà Piero Angela ha costruito la sua carriera. Ma sapete davvero tutto di lui e della sua famiglia?

Alberto Angela: i primi anni

Paleontologo, divulgatore e conduttore italiano. Nasce l’8 aprile 1962, in Francia a Parigi. Le origini francesi e i lunghi viaggi con il padre gli danno una formazione a 360°, Angela è infatti un grande conoscitore delle lingue europee. La sua formazione è eccellente, diplomatosi alla scuola francese si laurea poi con 110 e lode all’ Università “La Sapienza” in Scienze Naturali. Numerosi anche i corsi di specializzazione negli Stati Uniti. Alberto Angela ha anche partecipato a numerose spedizioni paleontologiche in Tanzania, Oman e in Mongolia dove nel deserto del Gobi ha profuso il suo impegno per la ricerca di resti di dinosauri. Ha coniugato moderno e nuovo attraverso opere editoriali, organizzazione di mostre e CD-ROM.

Alberto Angela: la seconda parte della carriera e la famiglia

Debutta in tv nel 1990 con Albatros, trasmissione di 12 puntate per la Tv Svizzera Italiana poi riproposta anche su Tele Montecarlo. Nel 1993 realizza insieme al padre “Il pianeta dei dinosauri” serie che si distingue per la precisa e metodica spiegazione dei fatti storici e delle curiosità più disparate. È famoso per “SuperQuark“, “Quark Speciale“, “Viaggio nel cosmo“. Conduce “Passaggio a Nord Ovest” e ha diretto Ulisse, programma che gli è valso il premio Flaiano per la tv. Angela fa parte di un gruppo per la realizzazione del futuro museo della Scienza di Roma. Il museo di Storia Naturale di New York ha chiesto ad Angela l’ utilizzo della sua voce per realizzare e proiettare un filmato elaborato con tecniche di realtà virtuale. Tra le curiosità: Alberto Angela è sposato con Monica e ha tre figli maschi: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Edoardo in particolare è finito al centro dei riflettori, le sue foto sono diventate virali, la somiglianza con il padre è molto forte e il pubblico ne è affascinato. Ad Alberto Angela sono stati dedicati un asteroide e una rara specie marina.

