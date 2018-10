Pensioni ultime notizie Quota 100 da 60 anni ecco gli scaglioni

Pensioni ultime notizie: Quota 100 da 62 anni, ecco gli scaglioni

Quali sono gli scaglioni di Quota 100 a 62 anni

Manca poco alla ufficialità delle misure della prossima manovra. Certamente il tema pensioni rientra tra gli argomenti più citati. Il superamento della riforma Fornero è uno dei punti chiave del programma del governo del cambiamento. Infatti Salvini ha di recente confermato l’introduzione di misure che renderanno più larghe le maglie per l’accesso all’età pensionistica. In cosa consisteranno? Non vi sono notizie sicure ma è quasi certo l’avvio della cosiddetta ‘Quota 100’. Si tratta della possibilità riservata a chi sommando l’età anagrafica agli anni di contributi raggiunge appunto la soglia di 100

Pensioni ultime notizie, gli scaglioni di Quota 100

Ancora in discussione i margini e gli scaglioni. Infatti Quota 100 dovrebbe prevedere dei paletti. Come per esempio l’età minima. Stando alle voci potrebbe essere introdotta con gradualità. Infatti nel 2019 potrebbe dare diritto di andare in pensione a chi ha 62 anni. Mentre dal 2021 non è confermato il secondo scaglione con un abbassamento dell’età minima a 60 anni. Per cui nel 2019 andrebbe in pensione chi ha 62 anni e 38 anni di contributi.

Pensioni ultime notizie, coperture economiche

Tutta la discussione ruota intorno al tema delle coperture economiche. Infatti anche nelle dichiarazioni di Salvini ci sono espliciti riferimenti al lavoro dei tecnici che sono impegnati a reperire risorse. Ogni intervento prevede costi per le casse dello Stato. In prima battuta sembrava fossero 5 i miliardi destinati alle misure previdenziali. Ma ‘Quota 100’ con un’età base di 62 anni potrebbe determinare una spesa più alta. Si dice di 6-8 miliardi di euro. Ma c’è chi preventiva anche somme più ingenti. Molto dipenderà inoltre da quanti effettivamente vorranno aderire. Perché c’è da fare un distinguo tra il numero di chi potenzialmente acquisirà il diritto della pensione e chi effettivamente deciderà poi di andare in pensione.

Pensioni ultime notizie, ipotesi Quota 41

Infine è ancora incerto il destino della cosiddetta ‘Quota 41‘. Ovvero un’altra opzione per andare in pensione per chi a prescindere dall’età anagrafica ha versato 41 anni di contributi. Anche in questo caso molto dipenderà dalle risorse necessarie. Resta la volontà politica dell’esecutiva, confermata di recente dal vicepremier Salvini, di voler dare segni evidenti del cambiamento. E ‘Quota 100’ con ‘Quota 41’ potrebbero essere i primi due obiettivi centrati del Governo Conte.

