Calendario Coppa Italia 2018-2019: tabellone ottavi, quarti e semifinali

La Coppa Italia, giunta alla 72esima edizione, ha preso il via il 29 Luglio con il primo turno eliminatorio.

Le 78 squadre in campo hanno iniziato a giocare, prima le 36 squadre provenienti da Serie D e C e da Agosto quelle di B.

Per vedere i club di A entrare in gioco, abbiamo dovuto aspettare il 12 Agosto, con le eliminazioni a sorpresa di Udinese, Frosinone, Parma ed Empoli.

La Coppa Italia entra nel vivo

La Coppa Italia giocherà il quarto turno a partire dal 4 Dicembre.

Ma sarà a partire dal 13 Gennaio che entrerà nel vivo.

In quell’occasione vedremo infatti schierate per gli ottavi di finale le otto teste di serie della manifestazione, vale a dire e prime otto classificate dello scorso campionato di serie A.

Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina affronteranno le vincenti del quarto turno.

Il tabellone ha diviso le teste di serie: da una parte Milan, Napoli, Lazio e Inter, dall’altro Fiorentina, Roma, Juventus e Atalanta.

La Juventus ancora squadra da battere in Coppa Italia?

Anche nell’edizione 2018-2019 di Coppa Italia la Juventus sarà ancora la squadra da battere?

I bianconeri hanno vinto la scorsa edizione senza subire gol, vincendo 4-0 la finale contro il Milan che si è giocata all’ “Olimpico” di Roma.

E’ stata la tredicesima vittoria nella competizione per la Vecchia Signora, la quarta consecutiva.

Quest’anno benché favorita, troverà un’agguerrita concorrenza: dall’Inter che ha fatto una campagna acquisti volta a farla ridiventare protagonista, al Napoli tradizionale avversario in campionato nelle ultime due stagioni, dal Milan dell’ex Higuaín, alla Roma che punta in alto.

E potrebbe essere distratta dall’ennesimo assalto alla “maledetta” Champions League.

Il regolamento fino alle semifinali di Coppa Italia

Come l’edizione 2017-2018, anche questa edizione della Coppa Italia è interamente a eliminazione diretta e, tranne le semifinali, in gara unica.

Ovviamente sono previsti in caso di parità durante i novanta minuti tempi supplementari e rigori.

Il sorteggio del tabellone avverrà all’interno della fascia di ranking di ciascuna squadra.

Solo per le squadre che entrano al terzo turno, il numero dipende dalla posizione in classifica dell’anno precedente.

Nei turni a gara unica, la squadra con un numero di ranking migliore gioca in casa, tranne quando una squadra di A testa di serie incontra un’altra squadra di A non testa di serie.

In quel caso il fattore campo sarà deciso tramite sorteggio.

Il regolamento delle semifinali di Coppa Italia

Le semifinali saranno disputate con match di andata e ritorno con il meccanismo delle coppe europee, ovvero dopo 180 minuti passa il turno la squadra che ha segnato il maggior numero di gol complessivo nelle due partite e in caso di ulteriore parità, il maggior numero di gol in trasferta.

Il numero di tabellone dà il diritto a giocare in casa il ritorno.

Come negli altri turni, anche in questo caso quando una squadra di a testa di serie incontra un’altra squadra di A non testa di serie, dove si giocherà il ritorno sarà deciso dal sorteggio.

Il tabellone di Coppa Italia fino alla finale

Si riprende a giocare dal 4 Dicembre.

La Coppa Italia disputerà gli ottavi il 13 Gennaio 2019, i quarti il 30 Gennaio, le semifinali il 6 e il 27 febbraio, fino a giungere alla finale in programma il 25 Aprile.

Tutta la Coppa Italia sarà gestita televisivamente dalla Rai.

Ecco il tabellone degli incontri:

QUARTO TURNO

04.12.18 20.45 Sampdoria-Spal (1)

05.12.18 18.00 Sassuolo-Catania (2)

05.12.18 15.00 Novara-Pisa (3)

04.12.18 15.00 Benevento Cittadella (4)

06.12.18 20.45 Torino-Südtirol (5)

06.12.18 18.00 Genoa-Entella (6)

04.12.18 18.00 Bologna-Crotone (7)

05.12.18 20.45 Chievo-Cagliari (8)

OTTAVI DI FINALE

13.01.19 h nd Milan-Vincente 1 (1)

13.01.19 h nd Napoli-Vincente 2 (2)

13.01.19 h nd Lazio-Vincente 3 (3)

13.01.19 h nd Inter-Vincente 4 (4)

13.01.19 h nd Fiorentina-Vincente 5 (5)

13.01.19 h nd Roma-Vincente 6 (6)

13.01.19 h nd Juventus-Vincente 7 (7)

13.01.19 h nd Atalanta-Vincente 8 (8)

QUARTI DI FINALE

30.01.19 h nd Vincente 1-Vincente 2 (1)

30.01.19 h nd Vincente 3-Vincente 4 (2)

30.01.19 h nd Vincente 5-Vincente 6 (3)

30.01.19 h nd Vincente 7-Vincente 8 (4)

SEMIFINALI

06.02.19 h nd Vincente 1-Vincente 2 (1)

06.02.19 h nd Vincente 3-Vincente 4 (2)

27.02.19 h nd Vincente 2-Vincente 1 (1)

27.02.19 h nd Vincente 4-Vincente 3 (2)

FINALE

25.04.19 h nd Vincente 1-Vincente 2

