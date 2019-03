Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming Coppa Italia 2018-2019 in diretta Tv Rai

La Coppa Italia 2018-19, giunta alla 72a edizione, sarà appannaggio della Rai.

La TV di Stato ha infatti bruciato Mediaset all’ultimo minuto e si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in chiaro degli incontri di questo torneo.

Una soddisfazione per Viale Mazzini che aveva perso i diritti dei Mondiali di Russia 2018 in favore proprio di Mediaset e quelli per la Formula 1, andati a Sky.

La Rai avrà inoltre anche l’esclusiva dei diritti radiofonici.

La Coppa Italia 2018-2019 acquistata con un’offerta da 35,4 milioni

La Rai doveva risalire la china dopo aver perso, oltre alla serie A, come detto, anche i Mondiali russi e F1.

Nel corso dell’assemblea di Lega dello scorso Maggio, è riuscita a farsi assegnare i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia 2018-19, prevalendo sulla concorrenza di Mediaset.

La Lega aveva fissato un limite minimo di 30 milioni per i diritti della Coppa Italia.

L’emittente di Stato ha fatto un’offerta di 35,4 milioni l’anno per il prossimo triennio.

Oltre il 60% in più rispetto al triennio precedente (22,1 milioni l’anno).

Mediaset si era fermata a 31,1 milioni di euro.

Di pertinenza Rai anche i diritti radiofonici, valutati 330.000 euro.

La Coppa Italia è strategica per la Rai perché nelle sue fasi finali assicura ottimi ascolti e, cosa rara in un calcio dominato dalle pay Tv, è del tutto in chiaro e gratuita.

Le parole di Mario Orfeo sui diritti aggiudicati della Coppa Italia 2018-19

Il direttore generale Rai, Mario Orfeo, esprime soddisfazione:

“L’acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa Italia 2018-19 è una grande soddisfazione e conferma l’impegno Rai nel raccontare lo sport di alto livello in un mercato sempre più competitivo. “La Coppa Italia“, ha proseguito “È un prodotto televisivo di alta qualità. Con la Coppa Italia, La Champions e la Nazionale, la prossima stagione calcistica vedrà la Rai assoluta protagonista con un ricchissimo palinsesto di grande calcio in prima serata“.

I diritti di trasmissione della Coppa Italia 2018-19: in Italia alla Rai, negli USA ad ESPN

Come detto, è la Rai a detenere i diritti per la trasmissione della Coppa Italia 2018-19 e tutte le dirette delle gare di questo torneo saranno ovviamente in chiaro e gratuite.

Lo streaming sarà affidato al servizio gratuito della Rai, ovvero RaiPlay.

In questo modo non si perderanno le gare di Coppa anche se non si disporrà di un televisore: basterà infatti una connessione e un device mobile.

La Coppa Italia sarà visibile anche all’estero.

È di questi giorni la notizia che ESPN, dopo essersi aggiudicata i diritti per trasmettere il campionato italiano negli USA, si è assicurata anche Coppa Italia e Supercoppa italiana (Juventus e Milan la giocheranno in Arabia Saudita a gennaio 2019).

ESPN ha un bacino potenziale di 80 milioni di famiglie americane.

“Per il calcio italiano è un parterre, uno scenario rilevantissimo“, ha detto il presidente della Lega A, Gaetano Micciché.

