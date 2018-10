Pensioni ultime notizie: Quota 100 a 62 anni, chi entra per il governo

Quota 100 con 62 anni, i contributi necessari

Pensioni ultime notizie: a dare altre informazioni sulla riforma previdenziale in arrivo è il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. L’esponente della Lega in una intervista pubblicata sul quotidiano Il Messaggero ha aggiunto dettagli rispetto alle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini. Come abbiamo scritto più volte è quasi certo che l’annunciato superamento della riforma Fornero troverà a breve una rispondenza con le misure della prossima manovra. Pur in maniera graduale e con la necessità di trovare le adeguate risorse è su questo che si concentra il lavoro del’esecutivo da alcune settimane. Infatti al momento i vari dossier sono al vaglio dei tecnici dei Ministeri coinvolti, compreso il MEF, per un eventuale via libero definitivo.

Pensioni ultime notizie, Durigon ‘Quota 100 con 62 anni è obiettivo minimo’

Cosa ha dichiarato Durigon sul tema pensioni? ‘Diciamo che i 62 anni sono un obiettivo minimo (riferimento è quota 100 con 62 anni di età e 38 di contributi). I lavori sono ancora in corso, stiamo facendo i conteggi. Il paletto che Salvini ci ha dato è che la riforma deve avere un impatto reale sulle persone’. In più il sottosegretario ha aggiunto: ‘abbiamo avviato un dialogo con le associazioni datoriali e i sindacati per trovare un meccanismo per utilizzare dei fondi privati che possano far diminuire ancora di più l’età di fuoriuscita dal lavoro’.

Nelle scorse settimane grazie ad alcune indiscrezioni è circolata una voce sulla possibilità che ora trova conferma nelle parole dell’esponente della maggioranza. ‘Il modello dovrebbe assomigliare al fondo esuberi dei bancari. Noi vorremmo introdurre delle premialità per le aziende che contribuiscono al fondo aiutando la fuoriuscita dal mercato del lavoro di persone vicine alla pensione. Ovviamente con la contestuale assunzione di giovani’.

Pensioni ultime notizie, Quota 100 a 62 anni per mezzo milione di italiani

Infine secondo le stime effettuate dal governo la proposta di riforma delle pensioni con Quota 100 a partire dai 62 anni di età consentirebbe a quasi mezzo milione di persone di poter accedere all’età pensionabile. Il sottosegretario al Lavoro Durigon si è soffermato anche sul tema delle risorse economiche. ‘Secondo i nostri calcoli siamo tra i sei e gli otto miliardi di euro al massimo’, Il sottosegretario ha annunciato l’ipotesi dell’introduzione di un tetto di due anni massimi di contributi figurativi per accedere a Quota 100. In conclusione mentre è quasi fatta per ‘Quota 100’ c’è ancora incertezza sull’approvazione di ‘Quota 41’. Cioè il diritto all’età pensionabile a prescindere dall’età anagrafica per chi ha 41 anni e 6 mesi di contributi versati.

