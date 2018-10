Bollo auto 2018: esenzione pagamento con veicolo non proprio, quando vale

Esenzione pagamento bollo auto non di proprietà

Auto in leasing e legge 104; quali ripercussioni sull’esenzione dal pagamento del bollo? Chi dispone delle agevolazioni determinate dall’applicazione della legge 104, in caso di corrispondenza ad alcuni requisiti, ha diritto all’esenzione dal bollo. Tuttavia, una situazione di per sé complessa, potrebbe essere complicata nel caso di un auto in leasing. In generale, infatti, si può dire che l’agevolazione dell’Iva vale sull’acquisto di un veicolo non sulla locazione finanziaria (il leasing, appunto). Dunque, per riassumere, soltanto chi è titolare di 104 ed è in possesso di tutti i requisiti sanitari e relativa certificazione acquista un auto ha diritto all’agevolazione Iva e all’esenzione dal bollo.

Bollo auto 2018: esenzione bollo e leasing

Insomma, l’esenzione dal bollo scatta solo se l’intestatario del veicolo è il disabile titolare di 104; tuttavia, viene applicata anche nel caso in cui sia intestata a un familiare se il disabile è a suo carico dal punto di vista fiscale (entro un certo limite di reddito). Ecco che in caso di leasing nasce un problema; d’altra parte, intestatario del veicolo è la società di leasing. L’esenzione non può mai riguardare i veicoli intestati a soggetti pubblici o privati, tra l’altro.

Tuttavia, è possibile risolvere il problema acquistando un auto in leasing assicurandosi di sottoscrivere un contratto “traslativo”; cioè, un contratto dalle cui clausole emerga in modo chiaro la volontà di trasferire la proprietà del veicolo. Quindi, chiarire che il passaggio dalla società al privato cittadino titolare di 104 mediante riscatto avverrà al termine della locazione.

In tal modo, è possibile ottenere la riduzione al 4% dell’Iva per l’acquisto del veicolo. In seguito, il titolare di 104 potrà intestarselo e usufruire anche dell’esenzione dal pagamento del bollo. Inoltre, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sul prezzo di riscatto ma anche sui canoni della locazione.

