Visita fiscale Inps e influenza 2019: quante volte passa il medico

Influenza e visita fiscale Inps, i passaggi del medico

La reperibilità per i dipendenti pubblici e per quelli privati non cambia: è attiva 7 giorni su 7. Sono comprese anche le giornate non lavorative, festivi, prefestivi e weekend. Gli orari della visita fiscale, invece, variano tra settore pubblico e settore privato. Infatti, nel primo sono concentrati nella fasce 9-13/15-18, per il secondo 10-12/17-19.

Tuttavia, è possibile essere esonerati dall’obbligo di visita; in pratica, alcuni lavoratori – a determinate condizioni – non hanno l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Questo avviene, per esempio, quando il lavoratore necessita di terapie salvavita oppure se gli è stata riconosciuta un’invalidità pari almeno al 67%. Detto ciò, tra le prerogative dell’Inps quella di effettuare comunque ogni controllo ritenuto necessario per verificare la correttezza delle certificazioni e la congruità della stato patologico. Insomma, il medico può presentarsi anche diverse volte lo stesso periodo di malattia.

Visita fiscale Inps: arriva l’influenza autunnale

In questo periodo di rientro a lavoro aumenta il rischio stress; con esso aumenta anche la possibilità di ammalarsi dell’influenza tipica di inizio autunno. Secondo i dati dell’Università di Milano, avrebbe già colpito tra i 60 e gli 80mila lavoratori italiani. Ora, l’importanza di rispettare le scadenze posticipate per via dell’arrivo dell’estate insieme all’assenza di tanti lavoratori nello stesso momento spesso fa aumentare il numero di visite fiscali. D’altra parte, il datore di lavoro può avere dei dubbi sull’effettiva necessità dei permessi: potrebbero essere solo un modo per prolungare le vacanze?

Quindi, ai lavoratori che chiedono la malattia in modo legittimo non si può che ricordare una serie di accorgimenti così da non incorrere in problematiche legate alla visita fiscale. Innanzitutto, se c’è bisogno di assentarsi durante le fasce di reperibilità bisogna avere a disposizione tutta la documentazione necessaria a comprovare la necessità dell’allontanamento dal proprio domicilio. Poi, molto importante, assicurarsi che il domicilio indicato per la visita sia facile da trovare; in breve, ingresso accessibile, nome sul campanello e numero civico visibili etc.

