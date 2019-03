Esenzione ticket 2019 con Legge 104 per prestazioni gratis, come richiederla

Esenzione ticket 2019 con Legge 104 per prestazioni gratis, come richiederla Ticket Legge 104, esenzione per visite gratis

Il ticket è una somma dovuta dal cittadino per alcune prestazioni mediche comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza. Tra i cosiddetti LEA: visite, esami strumentali e di laboratorio. Tuttavia, alcune determinate categorie di pazienti sono esenti dal pagamento del ticket. Per esempio, a prescindere dal reddito, sono esenti coloro a cui è stato riconosciuta una percentuale di invalidità. Detto ciò, anche le condizioni socio-economiche danno diritto all’ esenzione. Infatti, è possibile non pagarlo rientrando in specifiche fasce di reddito.

Esenzione ticket: prestazioni gratis per malattie rare

A seconda del tipo di invalidità di cui soffre il paziente e in base a quanto prescritto dal medico, è possibile ottenere anche l’ esenzione completa dal pagamento del ticket. In pratica, non pagare qualsiasi prestazione in ambulatorio oppure soltanto quelle legate allo stato di invalidità. In ogni caso, sull’ esenzione decide l’Asl di residenza. Per inoltrare richiesta necessario presentare la documentazione comprovante lo stato di invalidità. Detto ciò, il ticket varia da regione a regione; in quanto sono le autorità locali a decidere il suo ammontare.

L’ esenzione per invalidità, però, non include le prestazione farmaceutiche. D’ altra parte, alcune categorie di disabili hanno diritto – su specifica prescrizione del medico – a medicinali di classe C gratuiti: invalidi di guerra; vittime del terrorismo; titolari di pensione diretta vitalizia. Alcune regioni prevedono un contributo per l’ acquisto dei farmaci di fascia A.

Inoltre, delle precisazioni sull’ esenzione ticket devono essere fatte in caso di malattie rare. Tra queste, per esempio, sono considerate anche diverse malformazioni congenite; tra le prestazioni gratuite – inserite solo con un aggiornamento dell’ elenco risalente all’ anno scorso – anche i nuovi tipi di indagine per la diagnosi di malattie metaboliche. Sempre nel 2017, un apposito decreto, ha aggiunto 110 malattie rare nell’ elenco delle patologie che danno diritto all’ esenzione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM