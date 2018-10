Bollo auto 2018 e blocco traffico, spetta l’esenzione giornaliera?

Esenzione quotidiana bollo auto, perchè è inesistente

Il bollo auto può essere sospeso? E se sì, quali circostanze potrebbero causare il blocco del pagamento? Il Comune impone il blocco del traffico per un certo numero di giorni all’anno e quindi la nostra auto non può circolare. Oppure si decide di prendere l’auto solo per fare dei tragitti più lunghi rispetto a quelli che ci portano al lavoro, visto che questi ultimi possono essere impiegati anche sui mezzi pubblici o in bicicletta. Se in questo secondo si entra nella sfera delle scelte personali, nel primo caso avviene di fatto un’imposizione da un’autorità esterna, che di fatto impedisce la circolazione del veicolo. In questo caso si può essere esenti dal pagamento del bollo auto per quei giorni in cui non si è utilizzato il veicolo? Ovvero, si ha diritto a uno sconto, o per meglio dire a un’esenzione giornaliera?

Bollo auto: blocco traffico sospende pagamento?

La risposta alla domanda di cui sopra è ovviamente negativa. Il bollo auto è infatti una tassa di proprietà, non di circolazione. Pertanto chi è proprietario di un veicolo è tenuto obbligatoriamente al pagamento della tassa. La mancata adempienza potrebbe comportare sanzioni pecuniarie che potrebbero aggravarsi se il ritardo è prolungato, sconfinando anche in altri campi, come quello del fermo amministrativo. E nemmeno in questo caso si verrebbe esentati dal pagamento del bollo auto, il cui mancato versamento è ritenuto di fatto un’evasione a tutti gli effetti e quindi un debito a cui andranno aggiunti i relativi interessi.

Bollo auto può essere sospeso?

A questo punto ci si chiede se il bollo auto possa essere sospeso in qualche modo o al verificarsi di determinate circostanze. Certamente la sospensione del pagamento non riguarda i casi sopraccitati, proprio per la natura definitoria di questa imposta, che ribadiamo gravare sulla proprietà del mezzo e non sulla sua circolazione e quindi utilizzo. Per questo motivo è possibile sospendere il bollo auto quando si perde la proprietà del veicolo; e in particolare quando si effettua la cosiddetta minivoltura, ovvero quando vendiamo il veicolo a un concessionario di veicoli. Per far sì che la sospensione sia attiva, bisognerà però accertarsi della registrazione dell’atto di vendita presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Un’altra eventualità – di certo poco piacevole – che potrebbe causare una sospensione del pagamento del bollo auto riguarda il furto del mezzo. Nel caso il veicolo sia stato rubato è possibile aggrapparsi alla magra consolazione di sospendere il pagamento del bollo. Per operare ciò bisognerà fare denuncia presso i Carabinieri e quindi presentare una copia della stessa presso il Pubblico Registro Automobilistico.

