Pensioni ultime notizie: Quota 100 per tutti, ecco i nuovi requisiti minimi

Sul tema pensioni ultime notizie girano ancora attorno alle possibili versioni di Quota 100. 62 o 65 anni di età? E, parimenti, 38 o 35 anni di contributi? Se ne è parlato molto nei giorni scorsi, seppur con qualche contraddizione. E continuerà a far parlare di sé anche nei prossimi giorni, finché non sarà trovata la soluzione che più soddisferà il governo; ma soprattutto che più rispetterà i numeri, i conti da far quadrare. Tuttavia l’ultima ipotesi di Quota 100, apparentemente, potrebbe non piacere a chi ha sentito parlare prima di una Quota 100 per tutti; poi di una Quota 100 a 62 anni; quindi a 64 anni e, infine, adesso a 65 anni. La misura in questo senso potrebbe interessare poco meno di 500 mila soggetti, ma la soluzione migliore sarebbe ancora allo studio da parte degli economisti e dei “tecnici” del governo.

Tuttavia le notizie continuano a rincorrersi contraddittorie. E l’ipotesi di un’uscita a 62 anni, peraltro ribadita recentemente dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, resta ancora in piedi. Tra l’altro non è ancora bene chiaro se secondo questa ipotesi l’età minima contributiva potrebbe restare a 38 anni (il che scardinerebbe l’impianto terminologico di Quota 100). Quel che è certo è che a partire dal 2019 Quota 100 diventerà effettiva, “ma con oneri sopportabili per la finanza pubblica”; e vanterà “misure di buon senso”, pace contributiva compresa.

L’obiettivo è quello di stimolare il versamento volontario dei contributi. Come? Attraverso il riscatto laurea. Tra le varie soluzioni allo studio della Lega spicca infatti anche questa ipotesi. Che riguarda il riscatto degli anni universitari dal 1996 in poi, ma non solo. Si parla anche di istituire un sistema che consente di coprire i buchi contributi per tutti quei soggetti che hanno avuto carriere discontinue; e che dunque possono non aver lavorato per diversi anni.

Si tratta di ipotesi e di indiscrezioni derivanti dalla nota uscita dopo il vertice della Lega. L’impressione è che Quota 100 si farà. Che sia per tutti, però, è molto poco probabile.

