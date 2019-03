Pensione di invalidità civile Inps: a chi non spetta l’assegno Pensione di invalidità civile Inps, ecco a chi non spetta

A chi è rivolta è la pensione di invalidità? Spetta al lavoratore che presenti un’infermità fisica o mentale; che determini una riduzione superiore ai due terzi (66,66%) della capacità lavorativa. Dal punto di vista contributivo serve che siano stati versati 5 anni di contributi; di cui almeno 3 nel quinquennio precedente. C’è inoltre da sottolineare come aspetto importante che l’ assegno di invalidità consente la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Pensione di invalidità civile Inps, importo e calcolo

Sempre a proposito di requisiti per avere diritto alla pensione è bene sapere che il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati. Per l’ erogazione della pensione di invalidità non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

L’importo è determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributive. Oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.

Pensione di invalidità civile Inps, durata

L’ assegno ha validità triennale. Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi; l’ assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’ assegno ordinario di invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia.

Pensione di invalidità civile Inps, percentuale minima

Considerato che il 66,67% è il livello minimo di invalidità l’ assegno non spetta a tutti coloro con una percentuale di invalidità al di sotto della soglia prevista. La normativa previdenziale e fiscale, in funzione degli altri redditi disponibili; prevede deduzioni, integrazioni e le tasse dovute.

Pensione di invalidità civile Inps, residenza all’ estero

Cosa succede in caso di residenza all’ estero? Anche secondo quanto stabilito di recente dalla Cassazione la pensione di invalidità non può essere erogata a favore di cittadini italiani residenti all’ estero. In particolare la Corte di Cassazione; sezione lavoro, con l’ ordinanza n. 21901 del 7 settembre 2018 ha confermato l’ esclusione del diritto alla pensione per chi ne risiede all’ estero. Il motivo è appunto che la residenza sul territorio dello Stato Italiano costituisce un requisito costitutivo del diritto alla pensione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM