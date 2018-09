Diretta Genoa-Chievo: streaming, video gol e risultato – LIVE.

La sesta giornata di Serie A 2018/2019 presenta la sfida tra Genoa-Chievo, nel primo turno infrasettimanale del campionato. Si tratta di una partita delicata per il Chievo e entusiasmante per i genoani. I padroni di casa, con ancora un match da recuperare, dopo 4 partite sono a quota 6 punti. Le vittorie sono arrivate contro Empoli (2-1) e Bologna (1-0). Unica sconfitta contro i neroverdi, per 5-2, che per adesso occupano la parte alta della classifica. La situazione del Chievo è critica, la squadra di D’Anna è a -1 punto (partita da -3). Dopo le due sconfitte contro Juventus (2-3) e Fiorentina (6-1) sono arrivati due pareggi con Empoli e Roma (0-0 e 2-2).

Diretta Genoa-Chievo: dove vedere la partita

Dopo una pessima stagione, il Genoa ha altri obiettivi. Sicurezza e tranquillità per impadronirsi, immediatamente, della salvezza. La squadra di Ballardini può riuscire nel suo intento grazie ai nuovi acquisti, come Marchetti e il gran ritorno di Criscito. Ma più di tutto con il nuovo bomber polacco, già a segno. Piatek, che sta dando il suo contributo alla causa dei rossoblu. Chievo che si sta affidando a Giaccherini e Stepinski. I gialloblu possono comunque essere fieri delle loro prestazioni positive, tranne il blackout all’Artemio Franchi. Per gli ospiti i 3 punti sarebbero una boccata di speranza, per i padroni di casa un gradino in più.

La partita tra Genoa-Chievo si giocherà Mercoledì 26 Settembre alle ore 21:00, allo Stadio Luigi Ferraris in Liguria. Il match sarà disponibile in tv sui canali Sky Sport, per i soli abbonati. Lo streaming, allo stesso modo, tramite Sky Go.

Genoa-Chievo: una salvezza per due

Entrambe le compagini, come ogni anno, puntano alla salvezza senza voler strafare. Chiaramente i punti con le big sono sempre positivi e ben voluti. Per i genoani, come detto, la salvezza sembra non essere un problema. Lo svantaggio di 3 punti ai danni dei veronesi potrebbe causare diversi problemi. Ogni match, tra le dirette rivali, sarà indispensabile per assicurarsi la metà classifica tanti ambita da club che non vedono il buio della Serie B da tantissimo tempo.

