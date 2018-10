Pensioni ultime notizie: Quota 100 a 62 anni parte con 8 miliardi

Quota 100 a 62 anni. Partenza e aventi diritto. Cosa significa per i lavoratori

Sul tema pensioni ultime notizie ruotano attorno a Quota 100 e alla sua versione con il requisito anagrafico a 62 anni. La misura potrebbe infatti essere la più importante tra quelle contenute nella prossima Legge di Bilancio, soprattutto se fosse rispettato, come ribadisce spesso il vicepremier Salvini, il requisito minimo dei 62 anni. A questo andrebbero ovviamente aggiunti i 38 anni di contributi. Il costo della misura? A queste condizioni si aggirerebbe sui 7-8 miliardi di euro; ma qualora venissero presi provvedimenti in favore di un finanziamento tramite i fondi di solidarietà, oppure per mezzo della pace contributiva, i costi potrebbero scendere considerevolmente; arrivando anche ai 3 miliardi di euro.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 a 62 anni, parla Salvini

Intervistato dal Messaggero Veneto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha voluto ribadire alcuni concetti sul programma di governo; e in particolare sull’aspetto delle pensioni. “Non ci saranno sconticini alla PD”, ha dichiarato Salvini. Promettendo che la nuova Quota 100 “permetterà a 300-400 mila persone di andare in pensione”. In questo modo si libereranno “altrettanti posti di lavoro”. Salvini ha parlato anche di copertura finanziaria della misura; affermando come ci si stia operando per tagliare spese inutili e sprechi di soldi. Inoltre la “percentuale” non diventerà il nodo scorsoio nel quale infilare la testa “se si intende realizzare un’operazione che rilancia lavoro e crescita”.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e la sfida di Tria

E a proposito di questo, tema attualissimo è il mantenimento del rapporto deficit/Pil sotto il 3%. Da un lato il governo non si strapperebbe i capelli se dovesse avvenire il temuto sorpasso; dall’altro il ministro dell’Economia Tria è fortemente contrario a un’ipotesi del genere. “Giustamente il suo lavoro è quello di tenere i cordoni della borsa”, ha detto Salvini. “Tuttavia è ministro di un governo che intende rispettare gli impegni presi”.

Quota 100 comincia così a vedere una flebile luce all’orizzonte. E a prendere corpo partendo da un requisito anagrafico minimo di 62 anni anziché 64-65. Bisogna tuttavia ancora vedere se le promesse fatte saranno mantenute. E quale sarà l’ossatura della misura nel dettaglio, viste le numerose contraddizioni registrate nelle ultime settimane.

