Assegno di invalidità e quattordicesima: importo, requisiti e a chi spetta

Chi è titolare di assegno di invalidità può beneficiare della quattordicesima pensionati? Bisogna prestare attenzione e specificare esattamente di quale assegno di invalidità si stia parlando. Va infatti ricordato l’aumento del numero dei beneficiari aventi diritto alla quattordicesima, aumentando la soglia di reddito massimo per i pensionati, arrivata a 1.000 euro anziché a 750 euro. Tra le altre novità di quest’anno si è registrato anche l’incremento economico dell’importo. Non tutti i pensionati possono però ricevere la quattordicesima. Andiamo quindi a vedere a chi spetta.

Assegno invalidità: quattordicesima pensionati, a chi spetta

A chi spetta la quattordicesima? Come scritto sopra, la quattordicesima mensilità non spetta a tutti i pensionati, ma solo ad alcune categorie, previo rispetto dei requisiti.

Innanzitutto, la quattordicesima spetta alle seguenti tipologie di pensioni.

Anzianità;

Vecchiaia;

Anticipata;

Invalidità e inabilità;

Superstiti.

La quattordicesima non riguarda invece i seguenti tipi di pensioni.

Invalidità civile;

Assegno sociale;

Rendita Inail;

Di guerra.

Tra i requisiti da possedere si dovrà avere un’età pari o superiore a 64 anni; vantare un reddito massimo fino a 1,5 volte il trattamento minimo (quindi non oltre 894,69 euro); oppure presentare un reddito massimo fino a 1,5 volte il trattamento minimo più la quattordicesima stessa per la ricezione parziale del beneficio. Per esemplificare quest’ultima componente, riepiloghiamo nella tabella seguente.

Reddito massimo Contributi versati lavoratore dipendente Contributi versati lavoratore autonomo 10.331,69 <15 <18 10.440,69 <25 <28 10.549,69 >25 >28

Si precisa che nel reddito pensionati vanno calcolati anche quelli provenienti dal patrimonio immobiliare, esclusa l’abitazione principale. Fuori dal calcolo sono da contarsi gli assegni familiari, il Tfr e l’indennità di accompagnamento.

Assegno invalidità: quattordicesima pensionati, importi

L’importo della quattordicesima è variabile in base ad alcuni fattori, ovvero la situazione reddituale e quella contributiva. La recente estensione della quattordicesima ha coinvolto una platea più numerosa di beneficiari. Tra questi sono compresi anche coloro i quali percepiscono redditi fino a 2 volte il minimo (fino a 13.192,92 euro annui). Gli importi della quattordicesima risultano però inferiori rispetto a chi percepisce redditi fino a 1,5 volte il minimo.

Gli importi possono essere riassunti nella seguente tabella.

Importo Fino a 1,5 volte il minimo Contributi versati da lavoratore dipendente Contributi versati da lavoratore autonomo 437 euro Fino a 15 anni Fino a 18 anni 546 euro >15-25 >18-28 655 euro >25 >28 Da 1,5 fino a 2 volte il minimo 336 euro Fino a 15 anni Fino a 18 anni 420 euro >15-25 anni >18-28 anni 504 euro >25 anni >28 anni

Come specifica QuiFinanza, gli importi relativi alla prima parte della tabella sono da considerarsi in misura piena. Per chi supera la soglia di 1,5 volte il trattamento minima ma non quella comprensiva della “ somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito“. Allo stesso modo, per chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non quello comprensivo della quattordicesima, “ ha diritto all’ importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito”.

