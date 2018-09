Diretta Roma-Lazio: streaming, video gol e risultato – LIVE.

La settima giornata di Serie A 2018/2019 vedrà il Derby di Roma, da sempre molto sentito. Nelle ultime stagioni i giallorossi sono sempre stati i favoriti, visto il miglior piazzamento in classifica. Roma-Lazio rimane una sfida intensa e molto importante, con vista Champions League. Gli uomini di Di Francesco sono in crisi di risultati e di punti, dopo la brutta sconfitta a Bologna per 2-0. Biancocelesti che, dopo le prime 2 sconfitte iniziali, ha guadagno 3 vittorie di fila. Umore e sensazioni differenti, nel match laziale dalle mille emozioni.

Diretta Roma-Lazio: dove vedere la partita

La Roma è in crisi, di gol, di punti, di sensazioni positive. Dopo una vittoria, allo scadere, ai danni del Torino, ecco un pareggio per 3-3 contro i bergamaschi. Poi la sconfitta contro il Milan, un pareggio in una pessima partita difensiva contro il Chievo. Infine la doccia fredda contro il Bologna che, prima di quel match, non aveva ancora segnato. Sono 5 i punti in classifica per i giallorossi. La Lazio può sorridere, dopo le sconfitte contro Napoli e Juventus, ha trovato 3 vittorie (più o meno convincenti) contro Empoli e Frosinone vincendo di misura (1-0); nell’ultima sfida il 4-1 al Genoa ha dimostrato le grandi capacità offensiva dei biancocelesti. A quota 9 punti e già tra le prime 6 in classifica.

Il match tra Roma-Lazio non sarà affatto semplice e, anche se è ancora l’inizio, rappresenta già un bivio per quello che sarà l’esito del campionato. Si giocherà Sabato 29 Settembre alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà disponibile in tv sui canali Sky Sport, per gli abbonati. Coloro che hanno l’abbonamento potranno anche usufruire dello streaming grazie a Sky Go.

Roma e Lazio: la vista Europa

Gli obiettivi di entrambi i club riguardano tutte e 3 le coppe. Il primo è un buon piazzamento in classifica tanto da permettere la qualificazione in Champions League. Il secondo obiettivo è quello di raggiungere almeno le fasi finali in Champions, per la Roma, e in Europa League, per la Lazio. Vincere la Coppa Italia sarebbe “un’impresa” non da poco, in modo da spodestare la Juventus e provare a tornare a casa a fine stagione con un trofeo in più. Obiettivi simili ma strade differenti, Dzeko contro Immobile, Di Francesco contro S. Inzaghi. Vincere per godersi la vittoria nel Derby, trionfare per sottrarre all’altra squadra i 3 punti. La classifica, con vista Champions, ha solo 4 posti disponibili e la gara si fa, anno dopo anno, più interessante.

