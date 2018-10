Iliad, Tre e Ho: offerte mobile in ricaricabile a ottobre 2018.

Iliad, Tre e Ho: è caccia agli utenti grazie a soluzioni tariffarie vantaggiose. Con l’inizio dell’autunno il ventaglio delle offerte mobile diventa ancora più ampio. E le principali compagnie telefoniche cercano di acquisire clienti e strapparli alla concorrenza con offerte vantaggiose. Tra le promozioni più appetibili e convenienti non possono mancare quelle di Iliad, Tre e Ho, anche a ottobre 2018.

Offerte mobile Iliad: le più interessanti di ottobre 2018

Non ci resta dunque che cominciare con l’ultima delle promozioni proposte dalla compagnia francese sul territorio italiano. Si tratta di un pacchetto comprendente minuti e sms illimitati, a cui si aggiunge un quantativo di 40 Giga di traffico dati più 4 Giga da usare in Europa. Sempre restando all’estero, il pacchetto comprende anche minuti illimitati verso più di 60 destinazioni straniere, sia su fisso, sia su mobile. L’offerta proposta da Iliad costa solo 7,99 euro al mese e non prevede un costo di attivazione, bensì solo quello relativo all’acquisto della Sim da 9,99 euro.

Offerte mobile Tre ottobre 2018: le più convenienti

Anche 3 Italia vuole essere della partita e lo fa proponendo diversi pacchetti molto interessanti a ottobre 2019. Si comincia dunque con le offerte più vantaggiose e interessanti, ovvero Play Master e Play Power. Play Master offre un pacchetto comprendente 1000 minuti verso tutti e 15 GB di traffico internet. Play Power alza il tiro e offre 1000 minuti verso tutti e ben 30 GB di traffico dati. La prima promozione ha un costo di 6,99 euro mensili, mentre il prezzo della seconda ammonta a 9,99 euro al mese. A tutto questo ci sono da aggiungere 3 euro per il costo di attivazione per chi effettua la portabilità del numero.

Da non dimenticare anche le offerte All-In Master e All-In Power. In entrambi i casi i minuti sono illimitati, mentre ad aumentare in maniera considerevole è il quantativo di Giga di traffico dati. Che sono 30 nella All-In Master e ben 60 nella All-In Power. Oltre tutto questo va incluso anche il servizio Giga Bank, più 6 mesi gratis di abbonamento ad Apple Music. I prezzi corrispondono rispettivamente a 6,99 e 9,99 euro al mese.

Le offerte mobile Ho di ottobre 2018

Anche Ho.mobile entra in gioco e lo fa con una sola offerta, ma dal rapporto qualità (anzi, quantità) prezzo abbastanza vantaggioso. Infatti, in cambio di 9,99 euro al mese si avrà diritto a minuti e sms illimitati, più 50 GB di traffico internet. Al prezzo sopra riportato sono da aggiungere 9 euro per il costo dell’attivazione, più il costo per la nuova Sim (0,99 euro).

