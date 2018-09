Uragano Mediterraneo Medicane: venti e ciclone a 160 Kmh in Italia

Uragano Mediterraneo Medicane: un ciclone che prenderà il via nello Ionio. E potrebbe avere la violenza di un uragano tropicale. Da cosa dipende? Si forma nel Mediterraneo a causa delle correnti fredde e del loro incontro con l’acqua calda di fine estate. Si segnala un aumento anomalo delle temperature. Possibili conseguenze: venti forti, più mareggiate e burrasche che potrebbero interessare Sicilia e Calabria Ioniche e basso Adriatico. Inoltre l’area ciclonica potrebbe causare piogge anche di 500 millimetri nelle 24 ore.

Uragano Mediterraneo Medicane, valori record

Secondo le previsioni dei centri meteo ciò che starebbe per verificarsi avrebbe una intensità di portata storica. Sarebbe infatti un fenomeno mai verificatosi in precedenza. E farebbe registrare valori record. Per esempio la velocità del vento si aggirerebbe tra i 150 km/h sino ai 240 km/h. Per quanto riguarda la pressione atmosferica si aspetta un crollo sino ed oltre i 30 hPa. Si potrebbero raggiungere valori decisamente inferiori ai 980 hPa. Stime indicano un picco di pressione atmosferica possibile attorno ai 970 hPa.

Uragano Mediterraneo Medicane, la rotta e l’allerta a Creta

L’Uragano Mediterraneo Medicane si sta avvicinando alla Grecia e all’Italia meridionale. A seguire potrebbe interessare l’Isola di Creta. Dovrebbe raggiungere la sua forma completa Venerdì 28 al largo della Sicilia. Mentre Sabato e Domenica si avvicinerebbe come detto alle coste dell’Isola di Creta dove c’è allerta massima per il rischio di imminenti alluvioni, raffiche violente ad oltre 160 km/h e onde altissime fino a 12 metri. Nell’area metropolitana di Atene potrebbe registrarsi piogge di oltre 50 millimetri.

Inoltre le aree coinvolte potrebbero subire danni a seguito delle mareggiate, dei venti fortissimi e delle piogge alluvionali. Al momento non risultano evacuazioni.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM