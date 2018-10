NoiPA cedolino ottobre: data accredito stipendio, il calendario.

Calendario NoiPA ottobre: cedolino e accredito stipendio

Ultime notizie su NoiPa e il cedolino di ottobre 2018, già visibile per i pensionati, per i quali l’accredito sarà erogato lunedì 1° ottobre. Il cedolino risulta comunque già visibile online e per visualizzarlo i pensionati dovranno accedere all’area riservata del sito Inps. Il calendario delle emissioni di questo mese, come di consueto, corrisponderà a quello dei mesi precedenti. Ma andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

NoiPa cedolino ottobre: calendario emissioni

Come da tradizione, giovedì 18 ottobre sarà il giorno dell’emissione speciale relativa ai compensi del personale Miur e del personale volontario dei Vigili del Fuoco. Si passa così a martedì 23 ottobre, data di esigibilità dello stipendio. E infine a venerdì 26 ottobre, giorno di esigibilità per il personale supplente breve e saltuario della scuola e dei Vigili del Fuoco. Questo mese nessuno dei predetti giorni cade in un giorno festivo o in un weekend, pertanto saranno rispettate le date previste.

Grazie alle funzionalità Self Service molti assistiti di NoiPa potranno visualizzare l’importo del cedolino in anticipo rispetto alla sua pubblicazione.

NoiPa: pagamento arretrati a ottobre 2018?

Intanto continua la diatriba sui pagamenti degli stipendi arretrati per i docenti precari e neo immessi in ruolo. Su Facebook diversi docenti lamentano di non aver ancora ricevuto le mensilità pre-estive, relative ai mesi di maggio e giugno. Alle segnalazioni sulla pagina Facebook di NoiPa, il sistema risponde di non poter trattare la situazione specifica tramite quel canale. E consigliano di controllare lo stato della rata tramite la funzionalità Self Service Contratti Scuola a Tempo Determinato all’interno dell’area riservata del portale.

NoiPa: esigibilità stipendio supplenti 26 settembre

Intanto NoiPa ha comunicato che mercoledì 26 settembre 2018 è stato il giorno dell’esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi alla emissione speciale del 18 settembre. E valida per il personale supplente breve e saltuario e i volontari dei Vigili del Fuoco. “L’emissione ha interessato i contratti che alla data del 18 settembre siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche. E per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM