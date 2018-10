Maratona New York 2018: data, percorso e diretta TV Rai

Percorso Maratona di New York 2018

Alla Maratona New York 2018 vi partecipano tantissimi concorrenti. Non tutti sono veri e propri professionisti, alcuni non hanno nemmeno “ambizioni cronometriche”; altri puntano a migliorare il proprio record. C’è anche da dire che non è il percorso migliore per provare a migliorarsi per dei ponti che si trovano lungo il percorso e le salite della 1st Avenue e del Central Park, il dislivello verticale da superare ammonta a 253 metri, e il tempo che si perde durante la corsa in salita purtroppo non si recupera nella successiva discesa. Non proprio un tratto semplice e piano.

Maratona New York: data e percorso

Correre la Maratona di New York 2018 comporta dei vantaggi; il più grande riguarda il pubblico, grazie al suo incitamento più caloroso e stimolante. Il percorso, invece, può essere diviso in due parti: la prima dalla partenza all’inizio del Queensborough Bridge (il ponte che collega il quartiere del Queen a Manhattan). La seconda parte inizia proprio dai piedi della salita del ponte fino all’arrivo. Il primo pezzo è certamente più scorrevole perché, al di là della salita del Ponte di Verrazzano, non presenta altri punti impegnativi. Nella seconda parte invece si devono superare diversi “ostacoli”; la salita del Queensborough Bridge, quindi i saliscendi della 1st Avenue ed infine le temibili salite del Central Park.

La Maratona avrà inizio Domenica 4 Novembre e come ogni anno sarà la 42.195 Km straniera più ambita dai corridori italiani. Il numero dei nostri connazionali che ogni anno partecipa alla sfida nella Grande Mela supera di molto il numero di arrivati di quasi tutte le maratone italiane; in più rappresenta il contingente più numeroso dell’intera gara secondo solo agli atleti di casa.

Dove seguire la Maratona New York

Oltre ai tanti (tantissimi) partecipanti, sono altrettanti anche gli interessati, i tifosi. I cittadini di New York, o i turisti che si troveranno sul posto, avranno l’occasione di godersi un evento importantissimo e molto sentito. Per tutti gli altri sarà possibile seguire la Maratona in tv. Gli abbonati Sky (sempre grazie ai canali sportivi) potrebbero gustarsi la corsa, in più in Italia l’evento dovrebbe essere trasmesso in chiaro.

