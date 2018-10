Legge 104 con invalidità civile: percentuale e quali patologie servono

Tipo patologie per Legge 104 per invalidi civili, come si accede

La Legge 104 è ormai entrata nel gergo quotidiano di molti italiani; ma in cosa consiste e in che modo è possibile accedere alle agevolazioni che prevede? Per Legge 104 bisogna intendere quella norma che stabilisce una serie di benefici per i portatori di handicap. Cosa diversa è, per esempio, il riconoscimento dell’invalidità civile, cioè, il bonus, per farla semplice, che consegue a una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo. D’altra parte, può verificarsi il caso in cui la stessa persona goda sia della Legge 104 sia dell’indennità civile.

Legge 104 con invalidità civile: un’unica visita

Ora, per disabile è da intendere un individuo con una minorazione fisica, psichica o sensoriale – stabile o progressiva – che causa una situazione di svantaggio anche dal punto di vista socio-relazionale. Infatti, gli organi deputati alla concessione della Legge 104 esaminano una serie di fattori contestuali alla vita del richiedente; insomma, non valutano in base a delle tabelle in cui a determinate patologie equivale un certo punteggio, come per l’indennità civile.

Tuttavia, è possibile condurre la richiesta di Legge 104 e quella di indennità civile in parallelo. In pratica, l’accertamento della condizione di disabilità e dell’invalidità civile può avvenire in un’unica visita. Solo nel caso in cui la condizione di handicap sia ritenuta molto grave dalla commissione ASL chiamata a decidere vengono ottenute particolari agevolazioni. I permessi lavorativi per il disabile richiedente e i suoi famigliari, per esempio. Poi, come si diceva, al riconoscimento della disabilità, più o meno grave, può essere riconosciuta la condizione di invalido civile.

Ora, se l’invalidità è superiore ai due terzi il richiedente ha diritto a un assegno, al netto, però, della maturazione di alcuni requisiti contributivi. Mancando tali requisiti, se l’invalidità è superiore al 74% – all’interno di una soglia reddituale – si ha comunque diritto all’assegno ordinario di invalidità.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM