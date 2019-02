Prezzo tartufo bianco 2018: valore e quotazione al kg Quanto costa il tartufo bianco nel 2018

Prezzo tartufo bianco, da 3500 a 2100 al kg

Lo scorso anno nello stesso periodo di quest’ anno si raggiunse per le pezzature maggiori i 3500 euro al kg, che però nei mesi successivi, a causa dell’ aggravamento della siccità, divennero 5 mila. Anche le pezzature più piccole a novembre crebbero di valore, raggiungendo a seconda dei grammi i 4 mila e i 3 mila euro al kg. In crescita rispetto ai 2900 e 2000 euro al kg di settembre.

Quest’ anno invece si va sui 2100 euro al kg per un tartufo oltre i 50 grammi. Sui 1600 euro tra i 15 e i 50 grammi, e sui 1000 euro al kg per meno di 15 grammi.

Anche per il tartufo nero vi sono dinamiche simili, anche se su cifre decisamente inferiori.

Nel 2017 le tre diverse pezzature costavano rispettivamente 450, 350 e 300 euro, che però a novembre crebbero già a 800, 700, e 600, con un raddoppio netto.

Quest’ anno parliamo di cifre molte più basse. Si paga solo 250 euro per un nero maggiore di 50 grammi, meno della metà del prezzo del tartufo dalla pezzatura minore l’ anno scorso.

Si scende a 200 euro per quelli tra 15 e 50 grammi, e a 140 euro al kg per quelli al di sotto dei 15 grammi

