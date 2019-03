Carta Banco Posta Oro di Poste Italiane e costo col conto corrente Conto corrente e carta banco posta oro

Cos’è la Carta Banco Posta Oro di Poste Italiane, quanto costa e quali sono le caratteristiche principali di questo prodotto? Si tratta di una carta di credito emessa da Deutsche Bank e si rivolge soprattutto a tutti quei soggetti che hanno bisogno di una disponibilità più ingente di denaro al mese. Per questo motivo diamo un’occhiata più da vicino alla Carta Banco Posta Oro, riferendoci alla guida di Poste Italiane, elencandone caratteristiche e costi principali.

Carta Banco Posta Oro: caratteristiche principali

Riepilogando sommariamente le specifiche principali di questa carta di credito, i clienti avranno a disposizione un fido mensile di 5.200 euro, nonché la possibilità di acquistare nei negozi convenzionati Mastercard. Inoltre potranno beneficiare dei servizi di assistenza e protezione degli acquisti.

La Carta Banco Posta Oro consente di avere un’elevata disponibilità al mese e una dilazione nell’addebito dei pagamenti, assicurando così maggiore flessibilità al titolare. Sostanzialmente si potranno fare acquisti pagando anche somme elevate e con una maggiore tranquillità nel rimborso. Come scrive Poste Italiane, infatti, si avranno fino a 40 giorni di tempo per rimborsare le proprie spese. Qualora si dovesse scegliere il rimborso a saldo non si pagheranno gli interessi. Se poi si effettua un acquisto il 19 del mese, è possibile rimborsarlo a saldo il 28 del mese seguente, programmando così gli acquisti successivi. Per fare un esempio concreto, se si acquista un prodotto il 19 ottobre, lo si rimborserà a saldo il 28 novembre.

Inoltre, attivando il servizio di Sms Alert sarà possibile ricevere notifica sul proprio smartphone di ogni spesa effettuata in tempo reale. Accedendo a BancoPosta Online sarà possibile visualizzare la rendicontazione online della carta.

Carta Banco Posta Oro: chi può sottoscrivere e come

È possibile sottoscrivere la Carta Banco Posta Oro in qualsiasi ufficio postale. La sottoscrizione è disponibile sia al momento dell’apertura del conto, sia in un momento successivo.

Chi può richiedere la Carta? Bisogna soddisfare alcuni requisiti. Andiamo a elencarli.

Residenza italiana;

italiana; Non avere un’altra carta di credito Banco Posta principale;

Banco Posta principale; Per lavoratori dipendenti : avere accredito stipendio sul proprio conto BancoPosta;

: avere accredito stipendio sul proprio conto BancoPosta; Per pensionati : avere accredito pensione sul conto BancoPosta;

: avere accredito pensione sul conto BancoPosta; Lavoratori autonomi : aver maturato 1 anno di anzianità lavorativa;

: aver maturato 1 anno di anzianità lavorativa; Lavoratori autonomi: aver maturato 6 mesi di anzianità di rapporto di conto corrente.

Di seguito la documentazione da presentare quando si richiede la Carta Banco Posta Oro.

Fotocopia documento d’identità ;

; Fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria;

o tessera sanitaria; Per cittadini non comunitari : permesso di soggiorno;

: permesso di soggiorno; Lavoratori dipendenti : fotocopia ultima busta paga;

: fotocopia ultima busta paga; Lavoratori autonomi: fotocopia Modello Unico / fotocopia eventuale iscrizione a Camera di Commercio / fotocopia eventuale iscrizione ad albo o copia tesserino di iscrizione all’ordine.

Carta Banco Posta Oro: costo annuo e condizioni economiche

Il canone annuo per la Carta Banco Posta Oro ammonta a 55 euro. In caso di carta aggiuntiva la quota annuale sarà di 35 euro. Il fido iniziale disponibile equivarrà a 5.200 euro. Di seguito le altre condizioni economiche.

Operazioni anticipo contanti su sportelli ATM: 4% dell’importo;

Giorno di redazione estratto conto: il 18 di ogni mese;

Giorno di addebito sul Conto BancoPosta: il 28 di ogni mese;

Giorni di valuta per addebito estratto: 10 giorni dalla data di redazione dell’estratto conto;

Spesa spedizione estratto conto: 1,20 euro;

Commissione per acquisto carburante: 0 euro;

Tasso applicato su pagamenti con rimborso rateale: TAN 13,92; TAEG 17,86.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM