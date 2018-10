Pensioni notizie oggi: Quota 100 dal 2019, governo conferma il via

Quando in vigore Quota 100 e come fare domanda

Pensioni ultime notizie: confermato l’avvio di Quota 100. Il Governo Conte in prossimità della manovra finanziaria sta per mettere a punto l’insieme delle misure da mettere in pratica. In materia previdenziale il superamento della riforma Fornero partirà appunto dalla cosiddetta ‘Quota 100’. Ovvero la possibilità di andare in pensione per chi, forse dal 1° gennaio 2019, avrà un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi versati.

Pensioni notizie oggi, costi e beneficiari

Secondo le stime più accreditate le misure in materia di previdenza dovrebbero incidere per 7-8 miliardi di euro. E riguarderebbero una platea di potenziali beneficiari di circa 400.000 persone. Proprio le coperture economiche insufficienti stanno per ora facendo slittare l’applicazione di ‘Quota 41’. Cioè di un’altra ipotesi circolata insistentemente negli ultimi mesi. ‘Quota 41’ avrebbe dovuto dare diritto di accesso alla pensione a prescindere dall’età anagrafica a coloro che hanno versato 41 anni e sei mesi di contributi.

Pensioni notizie oggi, cosa sarà introdotto oltre a ‘Quota 100’?

Mentre è probabile che il Governo attui il blocco dell’aumento dell’aspettativa di vita per chi dovrà andare in pensione attualmente fissato in 5 mesi. Tutte le azioni promosse dall’esecutivo tenderanno comunque ad un allargamento delle maglie per l’accesso alla pensione. Abbastanza probabile ad esempio anche la proroga della cosiddetta ‘opzione donna’.

Pensioni notizie oggi, commento viceministro Garavaglia

Sul tema pensioni si registra il commento del viceministro all’Economia Massimo Garavaglia. L’esponente della Lega si esprime sui tempi e sull’avvio di ‘Quota 100’. Ecco l’intervento di Garavaglia: “Confermiamo che la quota 100 per le pensioni partirà al massimo entro il mese di febbraio; anche se faremo di tutto per renderla operativa già dal 1° gennaio 2019”.

Rispetto al costo dell’operazione per il rappresentante del Governo parla di una cifra di circa 7 miliardi, almeno nel primo anno. Infine confermando la presenza di piccole frizioni, intorno a pensioni e reddito di cittadinanza, tra gli alleati di Governo afferma: “Dispiace che esponenti degli alleati di governo vadano in giro con tabelle non ufficiali e che sono mere simulazioni“.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM