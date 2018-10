Ora solare e ora legale 2018: quando cambiano e differenza giorni-orario

L’origine della cosiddetta “ora legale” risale al 1884, quando, con la conferenza di Washington, la si creò per armonizzare le diverse ore fra gli Stati del mondo: i 24 fusi longitudinali in cui fu ripartito il pianeta presentano, a metà tra i due bordi del fuso, l’ora legale, come viene chiamata nel nostro Paese (in realtà è un riferimento all’ora estiva, che prevede l’avanzamento delle lancette di sessanta minuti rispetto all’ora normalmente prevista).

Quando spostare le lancette indietro

Si attende l’ultima domenica di ottobre prima di poter dormire un’ora in più, arretrando gli orologi di un’ora. Per questo 2018, il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre. E si tratterà di ora solare o di ora legale? Facciamo chiarezza: In linea di massima l’ora legale è quella in vigente nel fuso orario al quale appartiene il proprio paese. Durante il periodo estivo, uno Stato può decidere di attenersi alla convenzione e spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi.

Differenza tra ora solare e ora legale: qual è

Con l’accezione di ora legale si fa riferimento al sistema impiegato, per convenzione, nella stagione dell’estate. Con termine ora solare, invece, si fa riferimento al sistema impiegato nel periodo invernale.Lo scopo del cambiamento d’orario è quello di recuperare luce diurna, ecco perché si manderà avanti o indietro l’orologio. Ma in Italia utilizziamo una terminologia impropria: abbiamo conservato la denominazione “ora solare e ora legale” anche se più opportunamente, l’ora solare (quella estiva) non corrisponde esattamente all’ora solare astronomica. In molti altri paesi, più propriamente, si parla infatti di orario estivo e orario invernale.

