Lotteria Italia 2019: vendita biglietti, premi e regolamento. Come funziona

Importo premi Lotteria Italia 2018

Come ogni anno grandissima attesa per la Lotteria più importante d’Italia: la Lotteria Italia 2019. L’estrazione conclusiva avrà luogo il 6 gennaio 2019, perciò la vendita dei biglietti sarà possibile sino alle ore 21:00 di domenica 6 gennaio. I biglietti sono in vendita da lunedì 10 settembre. Il costo del biglietto è pari a 5 euro. I biglietti sono suddivisi in 20 serie di 500.000 biglietti ciascuna. Per l’acquisto dei biglietti della Lotteria Italia è previsto il compimento della maggiore età (qui un articolo sul gioco d’azzardo).

Lotteria Italia 2019, i premi

Cosa si vince alla Lotteria Italia? Il primo premio della prima categoria è di euro 5 milioni di euro. L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

L’edizione in corso prevede l’assegnazione di premi che vengono comunicati, dal 5 ottobre al 14 dicembre 2018, nel corso della trasmissione di Raiuno “Soliti Ignoti – Il ritorno”. La trasmissione va in onda il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 21,30. La Lotteria Italia mette in palio un premio giornaliero da 10.000,00 euro. Lo stesso viene assegnato dal lunedì al giovedì e il sabato, dal 1° ottobre fino a sabato 15 dicembre 2018.

Lotteria Italia 2019, regole per ricevere premi

Per ricevere il pagamento del premio occorre presentare i biglietti vincenti, entro e non oltre il termine massimo di 180 giorni da quello della pubblicazione dei risultati sul bollettino ufficiale. I biglietti vincenti, in originale e integri, devono essere presentati presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma.

È possibile inoltre presentare i biglietti presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo che, dopo aver rilasciato apposita ricevuta, li invierà all’Ufficio Premi di Roma. Il pagamento avviene con assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Le vincite della Lotteria Italia sono soggette a tassazione? Risposta: “alle relative vincite di qualunque importo, non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo”. Infatti l’accredito ai vincitori è delle intere somme corrispondenti ai premi stabiliti.

