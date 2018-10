The Walking Dead 9: streaming e uscita, quando si vede in Italia

Domenica 7 ottobre è tornato The Walking Dead 9. La nona stagione della serie zombie tratta dalla serie a fumetti scritta da Robert Kirkman sarà composta anche quest’anno da 16 episodi. Di cui i primi 8 potremmo vedere quest’autunno. Gli ultimi 8, invece, dovrebbero essere trasmessi a partire da febbraio 2019, come riporta l’Independent. L’ultimo episodio dell’ottava stagione di The Walking Dead aveva chiuso con la resa dei conti finale tra Rick e Negan; un esito inaspettato forse solo per chi non ha letto i fumetti. Ma cosa succederà dopo? Gli intrecci non si sono ancora conclusi e potrebbe arrivare un nuovo cattivo a dare del filo a Rick e compagni.

The Walking Dead 9: streaming e diretta tv, dove vederlo

Come ogni anno si rinnoverà l’appuntamento con Fox Italia (canale 112 di Sky). Qui saranno trasmesse le puntate in diretta alle ore 3.30 del mattino di lunedì, in contemporanea con la diretta USA. Ovviamente l’episodio sarà in lingua originale, ma non mancheranno i sottotitoli in italiano. Chi invece a quell’ora solitamente dorme, potrà rifarsi la sera seguente, alle ore 22.15, quando sarà trasmesso l’episodio doppiato in italiano. La programmazione degli episodi sarà anche su Fox +1, ma un’ora dopo la “diretta”.

Ovviamente sarà possibile vedere gli episodi di The Walking Dead 9 anche in streaming, direttamente su PC, smartphone o tablet, tramite l’app Sky Go. Un altro canale da sfruttare per guardare gli episodi della serie in modalità streaming on demand è Now Tv. Gli abbonati potranno vedere le puntate on demand anche su Sky Go, mentre Fox Italia trasmetterà nei giorni seguenti le repliche degli episodi precedenti.

Ricordiamo che The Walking Dead 9 sarà l’ultima stagione con il Rick di Andrew Lincoln. L’attore ha infatti annunciato l’addio alla serie, promettendo comunque uno spettacolo assicurato per la stagione in corso.

