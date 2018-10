Dove vedere The Walking Dead 9 in streaming, in TV o replica

Diretta TV e streaming secondo episodio The Walding Dead

The Walking Dead 9 è il nuovo capitolo di una delle serie di maggior successo di tutti i tempi. Ideata da Frank Darabont e basata sul fumetto di Robert Kirkland, The Walking Dead è un drama in cui viene descritta la storia di un gruppo di cittadini americani sopravvissuti a un’invasione di zombie. Guidati dall’ex vicesceriffo Rick Grimes, i superstiti vagano alla ricerca di un posto sicuro.

The Walking Dead: i nemici non sono solo gli zombie

The Walking Dead 9, in onda dall’8 Ottobre, segna un nuovo inizio per la serie. Ma cosa è successo nelle prime 8 stagioni? La storia inizia con il vicesceriffo Rick Grimes (interpretato da Andrew Lincoln) che, ferito in uno scontro a fuoco, si risveglia in ospedale, trovandolo distrutto e pieno di cadaveri.

Il “virus” che si riteneva sotto controllo ha preso il sopravvento, causando il risveglio dei morti che attaccano i vivi, il cui numero è sempre più esiguo. Rick riesce a sopravvivere e a uscire dalla città. Nei boschi che la circondano, trova alcuni superstiti, tra cui la famiglia e l’amico Shane. Ben presto i protagonisti si accorgeranno che i pericoli non sono rappresentati solo dagli zombi, ma anche dagli esseri umani, ormai pronti a tutto e spinti solo dall’istinto di sopravvivenza.

The Walking Dead 9: un mondo nuovo

I superstiti quindi vagano da un luogo all’altro dovendosi guardare le spalle non solo dagli zombi, ma anche dagli umani. Come il Governatore, leader della comunità di Woodbury, che distrugge il carcere dove Rick Grimes e i suoi si erano insediati. O come il terribile Negan, leader dei Salvatori, contro al quale Rick si ribella, venendo coinvolto in una guerra totale da cui esce vittorioso alla fine dell’ottava stagione.

The Walking Dead 9 si apre descrivendo un nuovo mondo. Rick Grimes si adopera per riunire tutti i sopravvissuti e coalizzarli contro il nemico comune: gli zombie. Il teaser di 5 minuti lanciato una settimana fa lo fa capire. E’ avvenuto un cambiamento totale. Ad Alexandria è cominciata una nuova vita, nella quale non bisogna sempre stare all’erta per respingere gli attacchi nemici.

The Walking Dead 9: le novità

Nel nuovo The Walking Dead 9, i protagonisti vivono finalmente in pace. Le varie comunità di sopravvissuti (Hilltop, Alexandria, il Regno e persino i Salvatori) collaborano lealmente. Gli zombie sono trasformati in strumenti utili alla sopravvivenza e usati come spaventapasseri.

(Daryl – che è stato messo a capo dei Salvatori – non gradendo tutto ciò, provvede comunque ad abbatterli). Tutti, insomma, contribuiscono al benessere delle comunità. Una scena della nona stagione mostra Daryl e Rick che entrano in una città imprecisata a cavallo: è un chiaro richiamo all’episodio pilota, per significare che si tratta di un nuovo inizio. E’ netta in The Walking Dead 9, la dicotomia fra i vivi e i morti. Questi sono gli unici nemici. Dunque non si trascurano le armi: Rick Grimes ne ha una nuova, l’evoluzione di una mazza chiodata: la risposta a “Lucille” l’arma di Negan, che è ancora vivo, anche se in cella. Averlo lasciato in vita causa l’ira di Maggie contro Rick e lo stesso Negan medita vendetta.

The Walking Dead 9: l’addio di Rick Grimes

I fans della serie sapevano da tempo che Andrew Lincoln aveva intenzione di lasciare il set. E difatti in The Walkin Dead 9 si assisterà all’addio – o meglio all’allontanamento dalla serie – di Rick Grimes.

L’attore ha detto di aver trovato soddisfacente il modo in cui gli autori l’hanno fatto uscire i scena e che si spera gli darà il modo di tornare in seguito. Del resto in The Walking Dead 9 tutto deve cambiare.

Il motivo di questa scelta è l’insostenibilità della lontananza dalla famiglia (Andrew Lincoln è inglese). Continuare a vivere sei mesi in Georgia e sei in Inghilterra non era più possibile, anche considerando le esigenze dei sue due figli: da qui la sua decisione di uno stop alla partecipazione alla serie.

Streaming serie tv gratis su Netflix e Android. Dove vedere legalmente

Dove vedere The Walking Dead 9

Come le altre stagioni, anche The Walking Dead 9 è visibile in TV dallo scorso 8 Ottobre su Fox, un canale dedicato principalmente ai serials stranieri. Fox è un canale della piattaforma Sky, lanciato il 31 Luglio 2003. E’ visibile sui canali 112 e 113 dello Sky Box e fa parte del pacchetto Sky TV.

Dal 1 Giugno 2018 è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Premium. Per lo streaming si può utilizzare Fox One, dedicato agli smartphone (solo Vodafone e 3 con 3 TV), oppure l’app gratuita SkyGo, con la quale si può vedere il contenuto del proprio abbonamento Sky sui dispositivi mobili.

Lo streaming di The Walking Dead anche su Now TV

The Walking Dead è disponibile in streaming anche su Now TV. Questo servizio streaming consente di guardare alcuni contenuti di Sky pur senza esservi abbonato. Dal 26 Febbraio 2018 erano state caricate le puntate della stagione 8 di The Walking Dead. Ora c’è la possibilità di vedere interamente le stagioni 1-8 su Now TV senza pagare, grazie ai 14 giorni di prova gratuita.

Ricordiamo che dopo i 14 giorni gratuiti il ticket di Now TV parte da 9,99 euro mensili se si sceglie un solo pacchetto fino a 19,99 euro se si scelgono tutti e tre i pacchetti (invece di 29,97 euro). Se invece si scelgono due pacchetti il costo è di 14,99 euro al mese. I tre pacchetti sono “Cinema”, “Serie TV” e “Intrattenimento”. Se stiamo cercando le repliche delle otto stagioni che hanno preceduto The Walking Dead 9, saremo certamente soddisfatti dall’offerta di Now TV.

