Samsung Galaxy A9 2018: prezzo e uscita in Italia, la scheda tecnica

Uscita Samsung Galaxy A9 in Italia e prezzo previsto

Il nuovo Samsung Galaxy A9 2018 sta facendo molto rumore, perché si tratta del primo smartphone dotato di 4 fotocamere posteriori. Insomma, un dispositivo sul quale non si è risparmiato affatto per ottimizzare al meglio il comparto fotografico. Inoltre il nuovo smartphone Samsung di fascia media(-alta) presenta una scheda tecnica piuttosto interessante, andando a guardare le restanti componenti. Quanto costa e quando esce? E, soprattutto, com’è fatto? Andiamo subito a scoprirlo.

Samsung Galaxy A9: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A9 2018 misura 162,5 millimetri di altezza, 77 mm di larghezza e 7,8 mm di spessore per un peso complessivo di 183 grammi. Passando allo schermo troviamo un display Super AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ (1080×2220 pixel). Il cuore di questo device Samsung è rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 710, equipaggiato con 6/8 GB di RAM e con una memoria interna da 128 GB, che risulta espandibile a 512 GB tramite microSD.

Tralasciando per il momento il comparto fotografico, per il quale dedichiamo un paragrafo a parte, Galaxy A9 dispone di connettività 4G LTE Cat.9, WiFi 892.11 ac, Bluetooth 5, modulo NFC; GPS e USB Type-C. Equipaggiato con OS Android 8.0 Oreo, il dispositivo presenta una batteria con capacità da 3800 mAh.

Samsung Galaxy A9: fotocamere

Come scritto sopra, la chiave principale che definisce il Samsung Galaxy A9 è il comparto fotografico. Sulla parte posteriore troviamo un sensore principale da 24 megapixel. A questo si accosta un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 10 megapixel; un grandangolo con campo visivo a 120° da 8 megapixel; e infine un sensore da 5 megapixel per fornire informazioni sulla profondità di campo. In aiuto di questi sensori arriva la funzione Scene Optizimer, che sfrutta l’intelligenza artificiale per inquadrare e identificare al meglio i soggetti e gli ambienti ritratti. E attraverso il riconoscimento degli scenari, ottimizzare gli scatti.

A tutto questo va poi aggiunta una fotocamera frontale da 24 megapixel. La particolarità è che anche su questo sensore funzionerà l’intelligenza artificiale, finalizzata a segnalare la mancata messa a fuoco degli scatti.

Samsung Galaxy A9: prezzo e uscita

Samsung Galaxy A9 2018 sarà disponibile nei seguenti colori: Caviar Black, Lemonade Blue e Bubblegum Pink. Il prezzo? Si parte da una base di 629 euro, che è il costo per la versione equipaggiata con 6 GB di RAM. Per quanto riguarda la data di uscita, Samsung Galaxy A9 è atteso sul mercato per metà novembre.

