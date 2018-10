Dove vedere il Gran Premio Austin F1 2018: diretta streaming e TV gratis

Sarà il Gran Premio Austin il circuito che farà diventare Lewis Hamilton matematicamente campione?

Dopo aver dominato a Suzuka e incrementato a 67 punti il vantaggio su Sebastian Vettel, solo sesto in Giappone, Hamilton corre spedito verso il 5° titolo mondiale che lo porterebbe al 2° posto tra il piloti più vincenti di sempre alle spalle di Michael Schumacher e alla pari con Juan Manuel Fangio.

Gran Premio Austin: Ferrari senza successi in Texas

Sembra proprio che il titolo mondiale per Hamilton sia ormai solo una formalità: con la vittoria in Giappone si è portato ancora più saldamente in testa alla classifica Piloti con 331 punti mentre Vettel è indietro a 264. Un divario di 67 punti quando ne restano solo 100 da assegnare, mission impossibile per il ferrarista. Anche considerato che al Gran Premio Austin la Ferrari non ha una tradizione positiva.

Infatti la rossa di Maranello in Texas non ha mai vinto. Tutto il contrario della Mercedes, che con Hamilton vince ininterrottamente dal 2014. Il pilota inglese quindi, potrebbe laurearsi Campione del Mondo già il 21 Ottobre, addirittura anche arrivando sesto, se Vettel non dovesse andare a punti. Il ferrarista ovviamente spera di ribaltare il pronostico, ottenendo la prima vittoria ferrarista ad Austin. Tanto più che qui ha già vinto su Red Bull nel 2013, l’unica volta nella giovane storia del circuito che la vittoria non è andata a Hamilton.

Gran Premio Austin: com’è fatto il Circuito delle Americhe

Il Gran Premio Austin 2018, 18a prova del Mondiale, si correrà il 21 Ottobre.

Il circuito su cui si svolgerà è il “Circuit Of Americas” (COTA) di Austin, Texas. Di recente costruzione (2012), è stato progettato da “HKS, inc.” con la supervisione di Hermann Tilke, già autore di altri tracciati di Formula 1. Si tratta di uno dei pochi circuiti da percorrere in senso anti-orario, è lungo 5513 metri da percorrere 59 volte per un totale di 325,267 km e ha 20 curve. Il rettilineo d’arrivo è forse la parte più interessante e impegnativa del circuito, perché termina in salita con una violenta staccata (una delle 8 totali) verso sinistra. Il giro più veloce su questo circuito appartiene a Sebastian Vettel con il tempo di 1’37”766 fatto registrare il 22 Ottobre 2017 su Ferrari.

Dove vedere gratis il Gran Premio Austin 2018

Previsto per domenica 21 Ottobre 2018 alle ore 20.10 (ora italiana), il Gran Premio Austin 2018 sarà visibile in diretta non solo per gli abbonati Sky, che lo trasmetterà su Sky Sport F1/HD, ma anche in chiaro e gratuitamente su TV8 sia per quanto riguarda le prove (sabato 20 Ottobre ore 20.00-21.00), sia per quanto riguarda le qualifiche (sempre sabato dalle ore 23.00) e la gara (domenica 21 Ottobre alle 20.10).

Un’eccezione alla regola che vedeva Sky unica possibilità per la diretta di Formula 1.

In streaming, oltre a SkyGo (gratuito, ma solo per gli abbonati Sky) e al sito di TV8 che dovrebbe permettere lo streaming della gara, è anche possibile usufruire dei servizi dei siti delle TV e dei canali che detengono il diritto di trasmettere l’evento. La maggior parte dei siti però ha un blocco basato sulla geolocalizzazione, che restringe ai soli utenti del proprio Paese la possibilità di collegarsi. Ma acquistando una VPN (anche le migliori hanno un costo molto abbordabile) si potrà agevolmente aggirare l’ostacolo e scegliere il servizio di streaming gratuito che ci interessa.

