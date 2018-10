Dove vedere la MotoGP Motegi 2018: diretta streaming e TV

MotoGP Motegi 2018: diretta TV e streaming

Il Motomondiale si sposta in Giappone per la 16a gara, il MotoGP Motegi, previsto domenica 21 Ottobre.

Dopo il trionfo di Marc Márquez in Thailandia, lo spagnolo vede a portata di mano il titolo mondiale. Sono 77 i punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, che a Buriram è arrivato secondo.

Lo scorso Gran Premio ha visto anche il ritorno delle Yamaha, con Maverick Viñales 3° e Valentino Rossi 4°, penalizzato dalle gomme.

MotoGP Motegi: Marc Márquez campione già in Giappone?

Solo la matematica separa Marc Márquez dal titolo mondiale e sarebbe la settima volta in 9 stagioni, a soli 25 anni. Allo spagnolo bastano solo tre punti per laurearsi campione, dovrà arrivare davanti a Dovizioso, ma potrà anche perdere fino a due punti dal rivale.

Dovizioso ovviamente farà di tutto per impedirglielo, puntando a replicare in questa MotoGP Motegi il risultato dell’anno scorso. Non dimenticando il futuro:

“Se non c’è più in gioco qualcosa di importante“, ha detto Dovizioso “quando corri sviluppi la moto. E’ questo quel che deve fare un pilota ufficiale“.

Il circuito di Motegi è molto gradito dagli italiani, non solo nella MotoGP, ma anche in Moto2 e Moto 3.

MotoGP Motegi: il “Twin Ring“, rapide accelerazioni e brusche frenate

Il circuito dove si correrà la MotoGP viene soprannominato il “Twin Ring“, così chiamato per la presenza nella medesima struttura di due circuiti: un ovale da 2.493 m e un percorso stradale da 4.801 metri con 3 differenti configurazioni. Proprio su quest’ultimo percorso i piloti si affronteranno per la vittoria.

Il circuito ha 14 curve, 8 a destra e 6 a sinistra e una larghezza massima di 15 metri. Il rettilineo principale misura 762 metri. Per terminare la gara, il tracciato dovrà essere percorso 24 volte per un totale di 115,224 km. Principali caratteristiche del circuito, le rapide accelerazioni e le brusche frenate.

Sono sei le zone dove le moto subiscono rapide accelerazioni, passando da meno di 100 a 230 km/h, tre di queste fanno registrare una velocità massima di oltre 250 km/h. Quattro sono invece le zone dove si effettuano brusche frenate, passando da oltre 250 km/h a meno di 90.

Il record sul giro appartiene a Jorge Lorenzo: 1’45”350 il 12 Ottobre 2014 su Yamaha.

MotoGP Motegi 2018: diretta Sky, differitaTV8

La MotoGP Motegi 2018 è prevista per domenica 21 Ottobre 2018 alle ore 07.00 (ora italiana).

La diretta è come al solito affidata a Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP. In chiaro, la differita della gara sarà affidata a TV8 sul canale 8 del digitale terrestre. Inoltre nelle zone di confine, attraverso la RSI (Televisione della Svizzera Italiana) si potrà vedere la gara in diretta e in chiaro. Sarà l’ultima volta, poiché dal 2019 RSI non trasmetterà più sul digitale terrestre, considerato in Svizzera obsoleto.

Per lo streaming, gli abbonati potranno utilizzare SkyGo, app gratuita di Sky. Anche il sito di TV8 permetterà lo streaming. Un’altra opzione sono i siti delle TV che hanno l’esclusiva dell’evento. In caso di blocchi basati sulla geolocalizzazione (come ad esempio, il sito della RSI) si dovrà acquistare una VPN (anche le migliori hanno prezzi accessibili). Di seguito il programma di Sky e TV8 per la MotoGP Motegi 2018:

Venerdì 19 Ottobre

ore 02.55-03.40 – MotoGP, Prove libere 1 – Diretta Sky

ore 07.05-07.50 – MotoGP, Prove libere 2 – Diretta Sky

Sabato 20 Ottobre

ore 02.55-03.40 – MotoGP, Prove libere 3 – Diretta Sky

ore 06.30-07.00 – MotoGP, Prove libere 4 – Diretta Sky

ore 07.10-07.25 – Moto GP, Qualifiche 1 – Diretta Sky

ore 07.35-07.50 – MotoGP, Qualifiche 2 – Diretta Sky

dalle ore 17.45 – Moto3, MotoGP e Moto2, Sintesi Qualifiche – Differita TV8

Domenica 21 Ottobre

ore 02.40-03.00 – MotoGP, Warm-Up – Diretta Sky

dalle ore 07.00 – MotoGP, Gara – Diretta Sky

dalle ore 19.30 – MotoGP, Gara – Differita TV8

