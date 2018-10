Pagamento pensioni: Poste Italiane e banca. Calendario novembre 2018

Pensioni novembre 2018, cedolino online sul portale Inps

Come per tutto l’anno 2018, anche a novembre 2018 il pagamento pensioni con accredito su conto corrente bancario o postale è previsto per il primo giorno bancabile del mese. L’unica eccezione, quest’anno, risale allo scorso gennaio, quando l’accredito si è verificato il secondo giorno bancabile del mese, ovvero il 3. Così è stato stabilito dalla scorsa Legge di Bilancio, che ha di fatto evitato l’accredito nel secondo giorno bancabile del mese, come prevedeva una specifica disposizione poi inserita nel decreto Milleproroghe.

Pagamento pensioni: accrediti 2018

A questo proposito il testo contenuto nella scorsa Manovra risulta esemplificativo. In questo si legge che a partire da gennaio 2018 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell’Inail saranno corrisposti il primo giorno di ciascun mese. Lo slittamento al giorno seguente può avvenire solo nel caso in cui il primo giorno del mese sia un festivo o un non bancabile. L’unica eccezione, come scritto è in precedenza, corrisponde al mese di gennaio, nel quale l’accredito è previsto per il secondo giorno bancabile del mese.

Pagamento pensioni: accredito novembre, ecco quando

Fino a oggi, gennaio a parte, tutti gli accrediti si sono verificati il primo giorno del mese. Fatta eccezione per aprile (il pagamento pensioni è avvenuto il 3); nonché per i mesi di maggio e luglio (entrambi il 2). E a novembre? Essendo giovedì 1° novembre un giorno festivo, anche in questo caso il pagamento pensioni slitterà al giorno successivo, ovvero a venerdì 2 novembre. Infine, per quanto riguarda il mese di dicembre, la rata sarà erogata da Poste Italiane sabato 1, mentre dagli istituti di bancari lunedì 3. Come peraltro già avvenuto nel mese di settembre. Questa differenza è determinata dal fatto che le Poste operano un giorno in più a settimana (ovvero, il sabato) rispetto alle banche.

